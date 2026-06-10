Mundial 2026: a qué hora son los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos

Resumen para apurados
- La Selección Argentina de Scaloni ya conoce los horarios y sedes para enfrentar a Argelia, Austria y Jordania en la fase de grupos del Mundial 2026 en EE. UU.
- Con horarios más accesibles que en Qatar, el debut será el 16 de junio. El torneo estrena un formato de 48 equipos donde avanzan los líderes y los mejores terceros.
- Dependiendo de su clasificación en el Grupo J, Argentina definirá si juega en Miami o Los Ángeles en los 16avos de final, con España o Uruguay como posibles rivales.
Con el torneo a punto de ponerse en marcha, el seleccionado argentino ya tiene trazada su hoja de ruta en una Copa del Mundo que no solo pondrá en juego la defensa del título, sino que también inaugurará una nueva etapa en la historia del fútbol. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y disputará sus tres encuentros con franjas horarias más accesibles para el público argentino en comparación con Qatar 2022.
El debut del campeón del mundo será el martes 16 de junio a las 22 frente a Argelia, en el estadio de Kansas City. Será el primer paso en la defensa del título en una Copa del Mundo que amplía su participación a 48 selecciones.
La segunda presentación será el lunes 22 de junio a las 14 ante Austria, en el AT&T Stadium de Dallas, una de las sedes centrales del torneo. Ese partido puede resultar clave para encaminar la clasificación.
El cierre del grupo llegará el sábado 27 de junio a las 23 frente a Jordania, nuevamente en Dallas. Para entonces, el seleccionado argentino podría estar definiendo su posición final en la zona o asegurando su pase a la siguiente ronda.
El nuevo formato establece que los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, una instancia inédita que amplía las posibilidades, pero también la exigencia.
En caso de avanzar, Argentina se cruzará con el Grupo H, que tiene como principal candidato a España y también incluye a Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde. La posición final será determinante: si termina primera, enfrentará al segundo; si queda segunda, irá contra el líder, con la posibilidad de un cruce fuerte en una fase temprana.
Además, el recorrido en el cuadro definirá sedes y horarios. De clasificar como líder, el próximo destino podría ser Miami; si lo hace como escolta, el camino lo llevaría a Los Ángeles.
La final del Mundial está prevista para el 19 de julio en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey, en horario vespertino para la Argentina.