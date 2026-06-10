Mundial 2026: a qué hora son los partidos de la Selección Argentina en la fase de grupos

Con el torneo a punto de ponerse en marcha, el seleccionado argentino ya tiene trazada su hoja de ruta en una Copa del Mundo que no solo pondrá en juego la defensa del título, sino que también inaugurará una nueva etapa en la historia del fútbol. El equipo dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J y disputará sus tres encuentros con franjas horarias más accesibles para el público argentino en comparación con Qatar 2022.