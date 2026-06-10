A horas del Mundial, Los Ángeles muestra avances frente a la indigencia, pero la crisis sigue visible

Michael Gilpin, de 44 años, es parte de ese contraste. Hasta hace poco dormía en su auto en un estacionamiento de Hollywood. Hoy vive en una de las microcasas instaladas por la ciudad para personas en situación de calle. “Me recuerda mucho a una celda”, le dijo a la agencia AFP sobre el pequeño cubículo de plástico que comparte con otra persona. Aun así, agrega que “es mucho mejor que la calle”.