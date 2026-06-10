En la antesala del Mundial 2026, México refuerza la seguridad y busca disipar temores

A horas del inicio del Mundial 2026, México se declara listo para garantizar la seguridad de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta. El país, que será anfitrión por tercera vez en la historia junto a Estados Unidos y Canadá, espera la llegada de más de cinco millones de visitantes. La magnitud del evento no es ajena para una nación acostumbrada a recibir millones de turistas cada año y a organizar espectáculos internacionales de gran escala, desde la Fórmula 1 hasta conciertos multitudinarios.