Mundial 2026: Estados Unidos justificó el rechazo de visas a un árbitro somalí y a miembros de la delegación iraní

Uno de los casos que generó mayor repercusión fue el del árbitro somalí Omar Artan, quien fue impedido de ingresar al país el pasado fin de semana en el aeropuerto de Miami. El juez, de 34 años y reconocido como el mejor árbitro africano en 2025, iba a convertirse en el primero de su país en dirigir en una Copa del Mundo.