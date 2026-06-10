“Había una ley no escrita”: la increíble confesión de Cucurella sobre sus entrenamientos con Messi en Barcelona

Resumen para apurados
- El futbolista Marc Cucurella reveló que durante sus entrenamientos en Barcelona existía una ley no escrita de no acercarse demasiado a Lionel Messi para evitar lesionarlo.
- Cucurella detalló que los juveniles sentían temor al marcarlo y recordó que un golpe accidental del brasileño Vitinho a Messi generó una fuerte reacción del cuerpo técnico.
- El defensor destacó la velocidad mental de Messi y valoró haber entrenado con él como un privilegio histórico que será difícil de explicar a las futuras generaciones.
A pocos días de disputar el Mundial 2026 con España, Marc Cucurella sorprendió al recordar una de las experiencias más impactantes de sus primeros años como futbolista profesional. El lateral izquierdo del Chelsea repasó cómo fueron sus entrenamientos junto a Lionel Messi en Barcelona, cuando todavía formaba parte de los juveniles que intentaban ganarse un lugar entre las figuras del primer equipo.
El español coincidió con el rosarino durante la temporada 2017-2018 y reconoció que la presencia del capitán argentino modificaba por completo el ambiente de las prácticas. Para los jugadores que recién llegaban desde las divisiones inferiores, entrenarse junto al mejor futbolista del mundo era tan emocionante como intimidante.
El temor de los juveniles al compartir cancha con Messi
“Había una ley no escrita que no te podías acercar mucho”, recordó Cucurella al describir cómo era la relación de los más jóvenes con Messi dentro del campo de juego. Aunque nadie lo decía de manera formal, todos entendían que había que extremar los cuidados cuando el argentino participaba de los ejercicios.
El defensor fue aún más sincero al hablar de las sensaciones que tenía cada vez que le tocaba enfrentarlo en una práctica. “Él no se acordará ni de mí, pero yo estaba cagado”, confesó entre risas. Incluso explicó que cuando debía marcarlo intentaba hacerlo manteniendo cierta distancia para evitar cualquier choque o acción que pudiera generar un problema.
Esa preocupación tenía una explicación concreta. Cucurella recordó un episodio ocurrido durante una pretemporada, cuando un juvenil brasileño llamado Vitinho terminó golpeando accidentalmente a Messi después de resbalarse. La jugada provocó una inmediata reacción del cuerpo técnico y dejó en claro que cualquier situación que involucrara a la principal figura del plantel era observada con especial atención.
La cualidad que más lo impresionó del argentino
Más allá del respeto que imponía su figura, el español aseguró que lo que realmente lo sorprendió fue la capacidad futbolística del rosarino. Según contó, Messi resolvía las jugadas con una velocidad mental diferente al resto y encontraba espacios o pases que parecían invisibles para los demás jugadores.
“Un compañero me dijo que el cerebro le iba más rápido que al de los demás”, recordó Cucurella. Años después de aquella experiencia, el lateral sigue considerando que haber compartido entrenamientos con Messi fue uno de los privilegios más grandes de su carrera y una vivencia que, según él mismo reconoció, será difícil de explicar con palabras a las próximas generaciones.