“Había una ley no escrita”: la increíble confesión de Cucurella sobre sus entrenamientos con Messi en Barcelona

“Un compañero me dijo que el cerebro le iba más rápido que al de los demás”, recordó Cucurella. Años después de aquella experiencia, el lateral sigue considerando que haber compartido entrenamientos con Messi fue uno de los privilegios más grandes de su carrera y una vivencia que, según él mismo reconoció, será difícil de explicar con palabras a las próximas generaciones.