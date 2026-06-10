"Dibu" Martínez tendría un acuerdo con Juventus y podría cambiar de club después del Mundial

Resumen para apurados
- El arquero Emiliano Martínez habría acordado su pase a la Juventus italiana para después del Mundial 2026, buscando competir por títulos en la elite europea.
- Con contrato en Aston Villa hasta 2029, Martínez aceptó firmar por tres años con Juventus y bajar su sueldo, mientras se recupera de una lesión antes del debut mundialista.
- El traspaso depende del acuerdo económico con el Aston Villa. De concretarse, marcará un salto clave para consolidar la carrera del arquero argentino en un gigante europeo.
Mientras concentra toda su energía en la preparación de la Selección argentina para el Mundial 2026, el futuro de Emiliano Martínez comienza a ocupar un lugar importante en el mercado de pases europeo.
Según informaron medios italianos, el arquero campeón del mundo ya tendría un acuerdo contractual con Juventus y aguarda que el club de Turín alcance un entendimiento con Aston Villa para concretar la transferencia una vez finalizada la Copa del Mundo.
La información fue publicada por Tuttosport y luego reforzada por Sky Sport, que aseguró que las conversaciones entre la entidad italiana y el entorno del futbolista se encuentran muy avanzadas.
El acuerdo que acerca al "Dibu" a Italia
De acuerdo con los reportes surgidos en Italia, Martínez aceptó firmar un contrato por tres temporadas y estaría dispuesto incluso a resignar parte de su salario para facilitar la operación.
La decisión responde a un objetivo deportivo claro. A sus 33 años, el arquero considera que Juventus representa una gran oportunidad para disputar títulos en una de las ligas más importantes del mundo y mantenerse en la elite europea.
El entendimiento entre el futbolista y la institución italiana sería prácticamente total. Sin embargo, todavía resta la negociación más compleja: alcanzar un acuerdo económico con Aston Villa.
La postura de Aston Villa
El club inglés no tiene urgencias para vender a una de sus principales figuras. Martínez mantiene contrato vigente hasta 2029 y viene de una temporada histórica en la que conquistó la Europa League y logró la clasificación a la próxima Champions League.
Esa situación fortalece la posición negociadora de Aston Villa, que no estaría dispuesto a desprenderse fácilmente de uno de los referentes del plantel.
Por su parte, Juventus busca concretar la incorporación sin realizar una inversión desmedida. La edad del arquero y la necesidad de mantener equilibrio financiero aparecen como factores centrales dentro de la negociación.
Enfocado en el Mundial
Más allá de las versiones que llegan desde Europa, Martínez mantiene la atención puesta en la Selección argentina.
El arquero continúa recuperándose de la fractura en el dedo anular de la mano derecha que sufrió semanas atrás, aunque desde el cuerpo técnico existe plena confianza en que llegará en óptimas condiciones al debut mundialista frente a Argelia.
Con la Albiceleste instalada en Estados Unidos y enfocada en la defensa del título obtenido en Qatar 2022, el "Dibu" busca escribir un nuevo capítulo con la camiseta argentina antes de resolver qué será de su carrera a nivel de clubes.
Mientras tanto, en Turín esperan. El acuerdo con el futbolista estaría encaminado y la sensación en Italia es que el próximo paso dependerá exclusivamente de lo que ocurra en las conversaciones con Aston Villa.