A horas para el inicio del Mundial, un rival de Argentina sufrió una baja sensible por lesión

Resumen para apurados
- Jordania, rival de Argentina en el Mundial 2026, sufrió la baja del delantero Ibrahim Sabra por una grave lesión en el tobillo a menos de dos semanas del debut.
- Para suplir la baja, el técnico convocó al defensor Mohammad Abu Ghosh, un cambio táctico llamativo que altera la planificación de la selección en su debut mundialista.
- Jordania compartirá el Grupo J con Argentina, selección a la que enfrentará el 27 de junio, confiando ahora su ataque principalmente en su figura estelar, Mousa Al-Tamari.
A menos de dos semanas de su debut en el Mundial 2026, Jordania recibió una noticia que alteró los planes del cuerpo técnico. La selección asiática confirmó la baja de Ibrahim Sabra, uno de los delanteros convocados para la Copa del Mundo, debido a una grave lesión sufrida durante los últimos días de preparación.
El atacante de 20 años sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo izquierdo y quedó automáticamente descartado para disputar el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
La lesión obligó al entrenador Jamal Sellami a realizar una modificación de emergencia en la nómina definitiva. Sin demasiado margen de maniobra, el cuerpo técnico decidió convocar a Mohammad Abu Ghosh, futbolista del Al-Hussein SC que habitualmente se desempeña como lateral izquierdo.
La elección llamó la atención debido a que el reemplazo corresponde a una posición completamente diferente. Mientras Sabra era una variante ofensiva para el ataque jordano, Abu Ghosh aportará una opción más para el sector defensivo.
Un cambio inesperado en la recta final
La baja representa un contratiempo importante para una selección que afrontará el primer Mundial de su historia y que llega a la competencia con un plantel de recursos limitados en comparación con otros participantes.
Sabra era considerado una de las alternativas naturales para acompañar o reemplazar a los delanteros titulares durante la competencia. Su juventud y capacidad de desequilibrio lo habían convertido en una pieza interesante dentro de la rotación diseñada por Sellami.
Jordania compartirá el Grupo J junto a Argentina, Austria y Argelia. El conjunto asiático cerrará su participación en la fase inicial justamente frente a la Albiceleste, en un encuentro programado para el 27 de junio en Dallas.
El "Messi jordano", la gran esperanza del equipo
Más allá de la baja, la principal esperanza futbolística de Jordania continúa siendo Mousa Al-Tamari, la gran figura del equipo y uno de los futbolistas más reconocidos del fútbol asiático.
Capitán, referente y principal carta ofensiva, Al-Tamari se ganó hace tiempo el apodo de "Messi jordano" por su habilidad para desequilibrar en el uno contra uno y por su influencia dentro del seleccionado.
Con la ilusión intacta de hacer historia en su primera participación mundialista, Jordania deberá afrontar el desafío sin una de sus alternativas ofensivas, en un contexto donde cada detalle puede resultar determinante para intentar avanzar de ronda.