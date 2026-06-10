Mundial 2026: alertan por engaños online en la compra de entradas y apuestas

Resumen para apurados
- NordVPN alertó en Argentina sobre el aumento de estafas online de entradas y apuestas para el Mundial 2026, dado que los delincuentes explotan las emociones de los hinchas.
- El 10% de los internautas argentinos sufrió fraudes futbolísticos. Los ataques ocurren mediante ofertas falsas de apuestas y entradas cuando el usuario siente estrés o apuro.
- El inicio del Mundial multiplicará los riesgos por la alta demanda de viajes y boletos. Expertos recomiendan comprar solo en sitios oficiales para evitar estafas financieras.
El Mundial 2026 se pone en marcha y, junto con la ilusión de los hinchas, también aumenta el riesgo de estafas digitales. Según un informe de NordVPN, los delincuentes detectan cuándo las emociones están al límite y actúan en esos momentos para concretar los engaños.
El estudio advierte que uno de cada 10 usuarios de internet en el país detectó estafas relacionadas con el fútbol durante 2024 y 2025. El dato más preocupante es el patrón detrás de estos engaños: los estafadores identifican momentos de alta carga emocional (como la euforia, el estrés o la frustración) para actuar con mayor efectividad.
Entre quienes perdieron dinero, el 58% cayó en la trampa mientras estaba frustrado por un partido, el 49% cuando atravesaba situaciones de estrés y el 17% en momentos de distracción. En estos casos, la emoción funciona como una puerta de entrada para decisiones impulsivas.
El mecanismo detrás del engaño
“Las estafas relacionadas con el fútbol funcionan porque apelan a la emoción y la urgencia”, explicó Marijus Briedis, director de tecnología de NordVPN. Según detalló, cuando una persona busca entradas, transmisiones o incluso consejos de apuestas en medio de la tensión de un partido, es más propensa a actuar sin verificar la información.
El esquema suele repetirse: ofertas con tiempo limitado, promociones irresistibles o transmisiones falsas que aparecen justo cuando fallan las oficiales. Todo está diseñado para generar una reacción inmediata.
Qué estafas predominan
Entre los usuarios argentinos que detectaron intentos de fraude vinculados al fútbol, el 51% mencionó estafas relacionadas con apuestas, mientras que el 49% denunció la venta de entradas falsas. También se registraron promociones apócrifas (28%) e intentos de phishing (25%).
Dentro del mundo de las apuestas, las modalidades más frecuentes incluyen ofertas falsas sobre partidos (29%), venta de “consejos seguros” (29%), intentos de phishing en plataformas de juego (27%) y promociones de bonos con pago anticipado (25%).
En total, el 5% de los encuestados aseguró haber perdido dinero, con montos que en la mayoría de los casos oscilaron entre los 51 y 100 dólares. Además, el 39% de las víctimas reportó haber sufrido cuatro o más intentos de estafa, lo que indica que los delincuentes suelen insistir con quienes ya fueron vulnerados.
Un escenario de mayor exposición
Con el inicio del Mundial 2026 se multiplican los riesgos. La alta demanda de entradas, la búsqueda de paquetes de viaje y la expectativa colectiva generan un entorno ideal para la proliferación de este tipo de fraudes.
Frente a este panorama, los especialistas recomiendan comprar entradas y contratar servicios únicamente en plataformas oficiales, evitar ofertas que exijan decisiones urgentes y desconfiar de promesas de ganancias aseguradas.
“Si una oferta te genera entusiasmo, estrés o frustración y te empuja a actuar rápido, es una señal de alerta, no una oportunidad”, advirtió Briedis.
El relevamiento fue realizado sobre una muestra de 1.000 personas de entre 18 y 64 años en todo el país, con criterios de representatividad nacional. Con el inicio del Mundial, que promete cifras récord de audiencia y movilización, la recomendación es clara: la pasión no debe dejar de lado la precaución.