Mundial 2026: alertan por engaños online en la compra de entradas y apuestas

En total, el 5% de los encuestados aseguró haber perdido dinero, con montos que en la mayoría de los casos oscilaron entre los 51 y 100 dólares. Además, el 39% de las víctimas reportó haber sufrido cuatro o más intentos de estafa, lo que indica que los delincuentes suelen insistir con quienes ya fueron vulnerados.