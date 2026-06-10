Quiénes son los tres jugadores que analiza Scaloni para reemplazar a Balerdi en la lista del Mundial

Resumen para apurados
- Tras el triunfo ante Islandia, Lionel Scaloni analiza en Argentina a tres futbolistas para reemplazar al lesionado Leonardo Balerdi en la lista de convocados al Mundial.
- Los candidatos son Buendía, Perrone y Guido Rodríguez. El buen rendimiento defensivo ante Islandia permitiría sumar un volante en lugar de un zaguero para cubrir la baja.
- La decisión final del cuerpo técnico se conocerá en los próximos días, previo al debut mundialista ante Argelia, definiendo así el plantel definitivo de la Selección.
La victoria ante Islandia no solo dejó tranquilidad por el rendimiento colectivo de la Selección argentina. También le permitió a Lionel Scaloni avanzar en una de las decisiones más importantes que todavía tiene pendiente antes del inicio del Mundial: definir quién ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi tras su lesión.
Luego del triunfo por 3-0 en el último amistoso de preparación, el entrenador reconoció que la actuación del equipo le aclaró varias dudas y confirmó que existen dos o tres futbolistas que están siendo evaluados para sumarse a la lista definitiva.
“Tenemos una idea para el reemplazante de Leonardo Balerdi, pero ahora estuvimos hablando y capaz que un día o dos nos vamos a tomar porque la prueba de hoy me dejó satisfecho. Me despejó muchas dudas en cuanto a lo que le hacía falta al equipo”, explicó Scaloni en conferencia de prensa.
Aunque el DT evitó dar nombres, hay tres futbolistas que aparecen al frente de la carrera para ingresar a la nómina mundialista: Emiliano Buendía, Máximo Perrone y Guido Rodríguez.
La posibilidad de convocar a Perrone o Guido Rodríguez está directamente relacionada con las buenas respuestas que encontró el cuerpo técnico en la defensa durante los amistosos. Facundo Medina, una de las alternativas para cubrir el lateral izquierdo, cumplió una sólida actuación frente a Islandia y reforzó la sensación de que la última plaza podría destinarse a otro sector del campo.
En el caso de Perrone, su temporada en el fútbol italiano y su capacidad para desempeñarse como volante central o interno le permiten ofrecer variantes tácticas para el mediocampo. Guido Rodríguez, por su parte, aportaría experiencia internacional y conocimiento de este tipo de competencias tras haber sido parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022.
La situación de Buendía es diferente. El mediapunta llega después de cerrar una gran temporada a nivel individual y aparece como una opción capaz de sumar desequilibrio y creatividad en los últimos metros. Sin embargo, la abundancia de variantes ofensivas podría jugar en contra de sus posibilidades.
Otras posibilidades
Otro nombre que continúa bajo análisis es el de Agustín Giay. El lateral del Palmeiras respondió cuando le tocó reemplazar a Nahuel Molina y Gonzalo Montiel durante los amistosos y dejó una buena imagen ante el cuerpo técnico. Aunque ambos defensores evolucionan favorablemente de sus respectivas molestias físicas, el ex San Lorenzo sigue siendo una alternativa válida.
Mientras tanto, Scaloni también llevó tranquilidad sobre la situación de Leandro Paredes, uno de los futbolistas que todavía trabaja de manera diferenciada.
“Leandro está bien y no hace falta esperarlo. No lo vamos a apurar, pero se va a quedar acá con nosotros, eso sin dudas. El fin de semana va a estar con el grupo”, aseguró el entrenador.
Con el debut ante Argelia cada vez más cerca, la única incógnita que permanece abierta en la lista argentina parece tener fecha de resolución. Y aunque Scaloni mantiene el hermetismo habitual, todo indica que la decisión final saldrá de un reducido grupo de candidatos que ya están bajo evaluación directa del cuerpo técnico.