Quiénes son los tres jugadores que analiza Scaloni para reemplazar a Balerdi en la lista del Mundial

La posibilidad de convocar a Perrone o Guido Rodríguez está directamente relacionada con las buenas respuestas que encontró el cuerpo técnico en la defensa durante los amistosos. Facundo Medina, una de las alternativas para cubrir el lateral izquierdo, cumplió una sólida actuación frente a Islandia y reforzó la sensación de que la última plaza podría destinarse a otro sector del campo.