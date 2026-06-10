“Capaz me tomo un día más”: Lionel Scaloni postergó la decisión sobre el reemplazo de Balerdi

Resumen para apurados
- Scaloni postergó decidir el reemplazo del lesionado Balerdi tras ganar 3-0 a Islandia en EE. UU., previo al Mundial, para evaluar mejor sus dos opciones disponibles.
- La Selección argentina cerró su preparación invicta tras vencer a Honduras e Islandia. El DT recuperó a Montiel y Paredes, pero la baja de Balerdi obligó a reajustar la nómina.
- A menos de una semana del debut contra Argelia, el equipo llega en óptimas condiciones físicas y con Scaloni confiado en retener la corona mundial obtenida en Qatar 2022.
La Selección argentina cerró su preparación con una sólida victoria por 3-0 sobre Islandia y, tras el encuentro, Lionel Scaloni realizó un balance positivo del trabajo realizado durante la gira previa al Mundial 2026. Sin embargo, el entrenador evitó confirmar quién ocupará el lugar vacante que dejó Leonardo Balerdi tras su lesión.
“Capaz me tomo un día más”, respondió entre sonrisas cuando fue consultado sobre el reemplazante del defensor. Luego profundizó sobre el tema y admitió que todavía analiza las alternativas disponibles.
“Tenemos un día más para decidir. Estuvimos hablando y la prueba de hoy me despejó muchas dudas. Hay dos opciones, pero vamos a esperar. De todas maneras, hoy eso no es lo más importante”, explicó.
Más allá de la incertidumbre respecto de la lista definitiva, Scaloni destacó el rendimiento colectivo mostrado por el equipo en los amistosos frente a Honduras e Islandia.
“La verdad es que era un partido difícil. Más allá del rival, estamos a una semana del debut y queríamos que todos los chicos terminaran bien. Por eso repartimos los minutos y pudimos hacer los cambios que teníamos previstos. Creo que el equipo estuvo bien y estamos satisfechos”, señaló.
El entrenador también dejó un mensaje cargado de optimismo sobre el grupo que afrontará la defensa del título obtenido en Qatar 2022.
“Estamos en un momento importante y veo muy bien al grupo. Los jugadores me están garantizando que van a dejar todo dentro de la cancha y que van a jugar como lo vienen haciendo. Cuando atacan son un espectáculo y cuando defienden también lo son”, afirmó. “Verlos correr como si no hubiera un mañana es algo que nos deja muy tranquilos. Después, que la pelota entre o no es secundario. Lo importante es que este equipo se anime, como siempre lo hizo Argentina”, agregó.
Tranquilidad por los lesionados
Otro de los temas que abordó Scaloni fue la situación física de algunos futbolistas que llegaron a la concentración con distintas molestias.
En ese sentido, llevó calma sobre el estado de Gonzalo Montiel, quien volvió a sumar minutos en el amistoso disputado en Alabama. “Vi bien a Montiel. Ya sabíamos que estaba bien y nos ha dado mucho”, aseguró.
También se mostró optimista respecto de la recuperación de Leandro Paredes, uno de los jugadores que todavía trabaja con cargas controladas. “Con Leandro no hace falta esperar demasiado. Está bien y no vamos a apurarlo, pero seguramente ya pueda trabajar con el grupo. Lo importante es que se va a quedar con nosotros, eso seguro”, sostuvo.
A menos de una semana del estreno frente a Argelia, Scaloni dejó en claro que el equipo llega en buenas condiciones y con la ilusión intacta de volver a competir por el título más importante del fútbol mundial. “El Mundial no siempre lo gana el que mejor juega. Lo que puedo asegurar es que vamos a luchar hasta el último momento y a dar todo para competir de la mejor manera”, concluyó.