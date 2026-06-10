“Capaz me tomo un día más”: Lionel Scaloni postergó la decisión sobre el reemplazo de Balerdi

“Estamos en un momento importante y veo muy bien al grupo. Los jugadores me están garantizando que van a dejar todo dentro de la cancha y que van a jugar como lo vienen haciendo. Cuando atacan son un espectáculo y cuando defienden también lo son”, afirmó. “Verlos correr como si no hubiera un mañana es algo que nos deja muy tranquilos. Después, que la pelota entre o no es secundario. Lo importante es que este equipo se anime, como siempre lo hizo Argentina”, agregó.