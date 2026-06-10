“Hoy hago un gol”: la premonición de Barco que sorprendió a todos en el amistoso de la Selección

Resumen para apurados
- El futbolista Valentín Barco marcó un gol en el triunfo de Argentina ante Islandia en Alabama, en el último amistoso previo al Mundial, cumpliendo una premonición personal.
- Horas antes del partido, Barco le anticipó a su esposa por chat que anotaría. Tras el gol, Yaz Jaureguy compartió la conversación en redes sociales, donde se volvió viral.
- Este gol afianza la confianza de Barco de cara al inicio del Mundial 2026, donde busca ganarse un lugar definitivo en la consideración del director técnico Lionel Scaloni.
Valentín Barco fue uno de los protagonistas de la victoria de la Selección argentina ante Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026. El lateral abrió el marcador en Alabama y, apenas unos minutos después, una revelación de su esposa se volvió viral en las redes sociales.
Yaz Jaureguy compartió una historia de Instagram en la que mostró una conversación privada mantenida con el futbolista antes del encuentro. El mensaje llamó la atención por una particularidad: Barco había anticipado que iba a convertir.
“Dale que hoy hago un gol”, le escribió el exjugador de Boca horas antes del partido. La predicción terminó cumpliéndose cuando apareció en ataque para marcar el primer tanto de la noche en la victoria argentina.
La influencer publicó la captura junto a una imagen del festejo del defensor y acompañó la historia con una frase que rápidamente se viralizó entre los hinchas: “Nunca falla”.
Barco suma confianza para el inicio del Mundial
El gol tuvo un valor especial para Barco. Además de abrir el camino de la goleada ante Islandia, le permitió sumar confianza en la recta final de la preparación para el Mundial, donde busca ganarse un lugar importante dentro de la consideración de Lionel Scaloni.
La publicación de Jaureguy generó cientos de reacciones entre los seguidores de la pareja, que destacaron la confianza del futbolista y la curiosa coincidencia entre el mensaje previo y lo ocurrido dentro del campo de juego.