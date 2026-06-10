“Lo vamos a dejar todo”: la frase de Messi que ilusiona a los argentinos en la previa del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Lionel Messi regresó tras su lesión, marcó un gol en el triunfo 3-0 ante Islandia en Alabama y llevó tranquilidad a Argentina a seis días del debut mundialista.
- Tras semanas inactivo por molestias físicas, el capitán sumó minutos en el segundo tiempo, anotó de penal y se convirtió en el goleador más longevo del seleccionado.
- El mensaje optimista de Messi afianza la ilusión de los hinchas y ratifica la fortaleza mental del plantel de Scaloni de cara al debut frente a Argelia en el Mundial 2026.
El regreso de Lionel Messi dejó más de una buena noticia para la Selección argentina. Además de sumar minutos tras varias semanas de inactividad y convertir un gol en la victoria 3-0 sobre Islandia, el capitán aprovechó la ocasión para transmitir tranquilidad de cara al inicio del Mundial 2026.
A seis días del debut frente a Argelia, el rosarino habló sobre su recuperación física, las sensaciones del plantel y el desafío de defender el título conseguido en Qatar 2022.
“Que la gente no tenga dudas de que lo vamos a dejar todo como lo venimos haciendo, como lo hicimos siempre que me tocó estar en la Selección”, aseguró Messi luego del encuentro disputado en Alabama.
El capitán ingresó en el segundo tiempo, convirtió de penal y mostró buenas sensaciones después de superar la molestia muscular que lo había mantenido alejado de las canchas durante las últimas semanas.
“Me sentí muy bien. Tenía ganas de arrancar ya e ir jugando un ratito para sacarme los miedos naturales que te quedan cuando tenés una molestia. Nos queda una semana para ponernos bien y llegar de la mejor manera al debut”, explicó.
Más allá de su regreso, Messi destacó la fortaleza del grupo y remarcó la mentalidad competitiva que caracteriza al ciclo encabezado por Lionel Scaloni.
“Este grupo no los iba a dejar tirados y creo que lo demostró. Sea cual sea el rival o la competición, es un grupo ganador que quiere siempre más. Iremos paso a paso, pero con mucha ilusión”, sostuvo.
El delantero también fue consultado por un nuevo récord personal, ya que se convirtió en el goleador más longevo de la historia de la Selección argentina. Sin embargo, dejó en claro que las marcas individuales no ocupan un lugar importante en su cabeza.
“No sabía. No pienso en los récords ni en nada a nivel individual. Mi objetivo es colectivo e intentar ayudar desde el lugar que me toque”, afirmó.
Un mensaje que encendió la ilusión
La alegría por su regreso también se trasladó a las redes sociales. Apenas finalizó el amistoso, Messi publicó una foto junto al plantel acompañada de una frase que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.
“Vamos, más juntos que nunca”, escribió el capitán en su cuenta de Instagram.
El mensaje recibió miles de reacciones en pocos minutos y alimentó la expectativa de los fanáticos argentinos, que sueñan con una nueva consagración mundialista.
Con Messi nuevamente en acción y recuperado físicamente, la Selección argentina cerró su preparación con una señal positiva antes de emprender el tramo final de la cuenta regresiva hacia el debut frente a Argelia.