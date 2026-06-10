Antonela Roccuzzo reaccionó a un video sobre supuestos retoques estéticos de Lionel Messi y se volvió viral
Una creadora de contenido aseguró que Lionel Messi se habría realizado distintos procedimientos estéticos. La repercusión fue tal que Antonela Roccuzzo apareció en los comentarios y captó toda la atención.
Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo reaccionó recientemente en redes sociales a un video viral que afirmaba que Lionel Messi se realizó cirugías estéticas, desatando gran repercusión.
- Una especialista sugirió retoques como bótox o rinoplastia comparando fotos de Messi, lo que motivó el inusual comentario de la empresaria, quien suele evitar polémicas.
- El episodio evidencia el impacto de las redes sobre la imagen de figuras globales y cómo una breve interacción de su entorno puede amplificar debates de forma inmediata.
Una publicación en redes sociales que analizaba la apariencia física de Lionel Messi generó una fuerte repercusión en las últimas horas y terminó provocando una inusual reacción de Antonela Roccuzzo. La empresaria rosarina, que suele mantenerse al margen de las polémicas públicas, decidió intervenir ante las especulaciones sobre presuntos procedimientos estéticos realizados por el capitán de la Selección argentina.
Todo comenzó con un video difundido por una creadora de contenido que se presenta como especialista en armonización facial. En el material, la profesional comparó fotografías de distintas etapas de la vida del futbolista y expuso una serie de hipótesis sobre posibles cambios en su rostro.
Las intervenciones estéticas de Messi que mencionó la especialista
Durante el análisis, la autora del video señaló diversas modificaciones que, según su interpretación, podrían explicar algunas diferencias físicas observadas entre imágenes actuales y antiguas de Messi.
Entre las intervenciones mencionadas aparecieron una supuesta rinoplastia, aplicaciones de bótox, relleno de pómulos, correcciones estéticas en las orejas, una blefaroplastia para modificar la mirada, carillas dentales y procedimientos de relleno en el mentón.
Las afirmaciones rápidamente despertaron el interés de miles de usuarios, que comenzaron a debatir sobre la veracidad de las hipótesis planteadas en la publicación.
La inesperada aparición de Antonela Roccuzzo
Con el correr de las horas, el video acumuló una importante cantidad de reproducciones, comentarios y reacciones. Sin embargo, el episodio tomó una dimensión mayor cuando Antonela Roccuzzo apareció en la sección de comentarios del posteo.
La participación de la esposa de Lionel Messi llamó la atención debido a que habitualmente evita involucrarse en rumores o versiones que circulan en redes sociales sobre su familia.
Su intervención fue interpretada por muchos usuarios como una respuesta directa a las especulaciones que rodeaban al futbolista y convirtió la publicación en uno de los temas más comentados del día.
La reacción de Antonela volvió a poner bajo la lupa el impacto que pueden tener las redes sociales cuando figuras públicas de alcance mundial quedan involucradas en debates sobre su imagen personal, especialmente cuando las versiones se viralizan rápidamente y generan miles de interacciones en cuestión de horas.