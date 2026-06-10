Antonela Roccuzzo reaccionó a un video sobre supuestos retoques estéticos de Lionel Messi y se volvió viral

Una publicación en redes sociales que analizaba la apariencia física de Lionel Messi generó una fuerte repercusión en las últimas horas y terminó provocando una inusual reacción de Antonela Roccuzzo. La empresaria rosarina, que suele mantenerse al margen de las polémicas públicas, decidió intervenir ante las especulaciones sobre presuntos procedimientos estéticos realizados por el capitán de la Selección argentina.