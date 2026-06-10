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La UTN celebra el “Mes de la Ingeniería”

La propuesta busca acercar la universidad a la comunidad a través de distintas iniciativas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la innovación y el compromiso social.

ABIERTO. Las charlas serán libres.
ABIERTO. Las charlas serán libres.
Hace 7 Hs

La Facultad Regional Tucumán de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) desarrollará durante las próximas semanas una amplia agenda de actividades académicas, culturales y de extensión en el marco del “Mes de la Ingeniería”, una propuesta que busca acercar la universidad a la comunidad a través de distintas iniciativas vinculadas con la ciencia, la tecnología, la innovación y el compromiso social.

La programación incluye más de una decena de conferencias, encuentros internacionales, presentaciones de libros, ferias de coleccionismo, conciertos solidarios y otras actividades abiertas al público.

Entre las propuestas más destacadas figura el I Encuentro Internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos planteados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En ese marco se realizará la conferencia “Economía Circular y Educación Ambiental”, que estará a cargo de la licenciada Daniela Díaz Rudolf, directora de Educación Ambiental de la Municipalidad de Tafí Viejo. Otro de los eventos que genera expectativa es la visita del diseñador industrial tucumano Raúl Federico Moreno, reconocido por haber diseñado el casco utilizado por el piloto francés Pierre Gasly, de la escudería BWT Alpine F1 Team, durante el Gran Premio de Abu Dhabi 2023.

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Rubén Egea, decano de la facultad, destacó el esfuerzo institucional que implica sostener una agenda de estas características. Las actividades son abiertas a toda la comunidad y pueden consultarse a través de los canales oficiales de la Facultad Regional Tucumán.

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