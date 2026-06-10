La UTN celebra el “Mes de la Ingeniería”

Entre las propuestas más destacadas figura el I Encuentro Internacional de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que reunirá a especialistas nacionales e internacionales para debatir sobre los desafíos planteados por la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En ese marco se realizará la conferencia “Economía Circular y Educación Ambiental”, que estará a cargo de la licenciada Daniela Díaz Rudolf, directora de Educación Ambiental de la Municipalidad de Tafí Viejo. Otro de los eventos que genera expectativa es la visita del diseñador industrial tucumano Raúl Federico Moreno, reconocido por haber diseñado el casco utilizado por el piloto francés Pierre Gasly, de la escudería BWT Alpine F1 Team, durante el Gran Premio de Abu Dhabi 2023.