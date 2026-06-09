Bombazo en Córdoba: Jorge Sampaoli está a un paso de ser el nuevo DT de Talleres

Resumen para apurados
- Jorge Sampaoli está a un paso de convertirse en el nuevo director técnico de Talleres de Córdoba en reemplazo de Carlos Tevez, marcando su regreso al fútbol argentino.
- El DT santafesino firmará por 18 meses tras caerse la opción de Martín Anselmi. Será el mejor pago de la historia del club tras dirigir recientemente a Atlético Mineiro.
- Sampaoli asumirá este jueves en el inicio de la pretemporada con el objetivo de reestructurar el plantel, evaluar refuerzos y clasificar a copas internacionales.
Jorge Sampaoli se encuentra a un paso de concretar su regreso al fútbol argentino. El director técnico santafesino ultima los detalles para sellar su incorporación a Talleres de Córdoba, donde asumirá la conducción del plantel profesional tras la salida de Carlos Tevez, quien dejó el cargo luego de la eliminación del equipo en los octavos de final del Torneo Apertura.
Según informó el medio deportivo TyC Sports, el acuerdo con la institución de Barrio Jardín contemplaría un vínculo por 18 meses, con vencimiento fijado para el 31 de diciembre de 2027. Esta contratación no sólo marcará su vuelta al país tras más de dos décadas (su última experiencia a nivel local data del año 2000 al frente de Argentino de Rosario), sino que además lo posicionará como el entrenador con el salario más elevado en la historia de la entidad cordobesa.
La búsqueda de la dirigencia se aceleró de forma imprevista luego de que se cayeran a último momento las negociaciones con Martín Anselmi, quien aparecía como la opción principal para el banco. Ante este escenario, la directiva avanzó rápidamente hacia un acuerdo con el ex seleccionador nacional, cuyo último paso registrado fue en el Atlético Mineiro de Brasil, donde dirigió entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, con un balance de 10 victorias, 14 empates y nueve derrotas en 33 compromisos, incluyendo la caída en la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús.
Se prevé que Sampaoli tome las riendas del equipo este mismo jueves, coincidiendo con el inicio de la pretemporada de la plantilla. El objetivo inmediato planteado por la dirigencia para este nuevo ciclo será reestructurar el funcionamiento del equipo, evaluar las necesidades del mercado de pases y posicionar a Talleres dentro de los puestos de clasificación a los certámenes internacionales de la próxima temporada.