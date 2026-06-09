Bombazo en Córdoba: Jorge Sampaoli está a un paso de ser el nuevo DT de Talleres

La búsqueda de la dirigencia se aceleró de forma imprevista luego de que se cayeran a último momento las negociaciones con Martín Anselmi, quien aparecía como la opción principal para el banco. Ante este escenario, la directiva avanzó rápidamente hacia un acuerdo con el ex seleccionador nacional, cuyo último paso registrado fue en el Atlético Mineiro de Brasil, donde dirigió entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, con un balance de 10 victorias, 14 empates y nueve derrotas en 33 compromisos, incluyendo la caída en la final de la Copa Sudamericana frente a Lanús.