Virgencita descarta la alternativa del peronismo

Pero Virgencita, como auténtico ministro de fe, se aferra a las vírgenes para insistir que el populismo está acabado. Perfora como puede la postulación de Axel, el transparente que gobierna la Provincia del Pecado, mientras expone de manera práctica el oxímoron de la decencia en el peronismo que celebran, desde la exclusiva oralidad, los pecadores seriales que manotean las cajas pero lo escogen, en efecto, como líder, o próximo presidente posible, en una antítesis cultural de Milei, como lo es -sin ir más lejos- Sergio Uñac, Gerente de Banco, un gestor normal y exactamente de la misma marca astrológica china del Tertuliano.