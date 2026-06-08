La lesión de Ronald Araújo desató una dura acusación contra Bielsa a días del Mundial 2026
El defensor uruguayo sufrió un desgarro y su presencia en el debut ante Arabia Saudita es una incógnita. Tras conocerse la noticia, su hermano apuntó directamente contra Marcelo Bielsa por la exigencia física acumulada.
Resumen para apurados
- Ronald Araújo sufrió un desgarro a días del Mundial 2026, lo que desató una dura acusación de su hermano hacia Marcelo Bielsa por la sobreexigencia física acumulada del defensor.
- Tras confirmarse la lesión, el zaguero viajó a España para recuperarse. Su hermano criticó públicamente a Bielsa en redes por la alta carga de minutos en partidos recientes.
- Aunque Araújo sigue en la lista para el debut ante Arabia Saudita, su posible ausencia y la polémica familiar generan una fuerte tensión interna en la selección uruguaya.
La selección de Uruguay atraviesa horas de preocupación a pocos días del inicio del Mundial 2026. Ronald Araújo, uno de los pilares defensivos del equipo de Marcelo Bielsa, sufrió una lesión muscular que pone en duda su presencia en el debut mundialista y provocó una fuerte reacción de su entorno familiar.
La polémica estalló luego de que Maikel Araújo, hermano del futbolista del Barcelona, publicara un mensaje en redes sociales apuntando directamente contra el entrenador argentino.
"Gracias por lesionar jugadores a días del Mundial", escribió, en una frase que rápidamente generó repercusión entre los hinchas uruguayos y los medios de comunicación.
El enojo de la familia está relacionado con la carga de minutos que acumuló el defensor en los últimos compromisos de la Celeste. Araújo fue titular en los tres amistosos más recientes disputados bajo la conducción de Bielsa y también tuvo una importante participación durante las Eliminatorias Sudamericanas.
La Asociación Uruguaya de Fútbol confirmó que el zaguero sufrió un desgarro, aunque posteriormente trascendió que no existiría una rotura fibrilar completa. De todos modos, la molestia obligó al futbolista a abandonar la concentración y viajar a España para comenzar un tratamiento específico de recuperación.
Pese a la lesión, el cuerpo técnico decidió mantenerlo dentro de la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial. La apuesta es que pueda evolucionar favorablemente durante la fase de grupos y convertirse en una alternativa para los partidos posteriores.
La principal incertidumbre gira en torno al debut de Uruguay, previsto para el próximo lunes 15 de junio frente a Arabia Saudita por el Grupo H. A pocos días de ese encuentro, la presencia de Araújo es una incógnita total.
En la interna de la selección uruguaya existe cierto optimismo respecto de su recuperación. El objetivo del cuerpo médico es que pueda estar disponible para los compromisos siguientes de la zona, especialmente para el duelo frente a España, considerado uno de los partidos más importantes de la primera fase.
La preocupación no es menor. Araújo es una pieza fundamental dentro del esquema de Bielsa y uno de los líderes defensivos del plantel. Desde su debut con la selección mayor acumuló 27 partidos y convirtió un gol, consolidándose como uno de los futbolistas más importantes de la nueva generación uruguaya.
La lesión del central llega además en un momento delicado para la Celeste, que también debió recurrir a una convocatoria de emergencia para cubrir la ausencia de Giorgian De Arrascaeta.
Mientras Uruguay espera novedades sobre la evolución de su defensor estrella, la polémica generada por las declaraciones de su hermano suma tensión a una preparación que, hasta hace pocos días, parecía desarrollarse con normalidad.