Argelia ya llegó a Estados Unidos y desafió a Messi antes del debut con Argentina

Resumen para apurados
- La selección de Argelia arribó a Kansas City, EE.UU., para iniciar su preparación de cara al debut en el Mundial 2026 contra Argentina el próximo 16 de junio por el Grupo J.
- Tras arribar bajo lluvia, el volante Ibrahim Maza declaró que buscarán ganarle a Messi y que el plantel deberá mantener la concentración frente a las provocaciones rivales.
- El debut iniciará la competencia del Grupo J. Argelia no solo enfrentará al campeón vigente, sino también a un duro reto logístico con más de 4.800 kilómetros de viaje.
La cuenta regresiva para el debut de la Selección en el Mundial 2026 ya comenzó también para su primer rival. Argelia aterrizó en Estados Unidos y se instaló en Kansas City, donde iniciará la preparación para el partido del próximo 16 de junio frente al equipo de Lionel Scaloni.
La delegación africana llegó durante la noche del domingo bajo una intensa lluvia, pero el mal clima no impidió que decenas de hinchas se acercaran para recibir al plantel. Banderas, bombos y cánticos acompañaron la llegada de los jugadores, que fueron sorprendidos por el fervor de la comunidad argelina instalada en la región.
Kansas City será la base de operaciones del conjunto africano durante la fase de grupos. El equipo se alojará en las instalaciones de la Universidad de Kansas y desde allí planificará sus movimientos para afrontar una zona que también integran Jordania y Austria.
Apenas pisó suelo estadounidense, una de las principales figuras del plantel encendió la previa del encuentro contra la Argentina. Ibrahim Maza, mediocampista de 20 años que milita en el Bayer Leverkusen junto a los argentinos "Equi" Fernández y Exequiel Palacios, dejó una declaración que rápidamente recorrió los medios internacionales.
"Le ganaremos a Messi, si Dios quiere", afirmó el volante cuando fue consultado sobre el debut mundialista frente a la vigente campeona del mundo.
Lejos de quedarse únicamente con la frase desafiante, Maza también explicó cómo imagina el partido ante la Scaloneta. El futbolista consideró que Argentina es un rival que genera constantemente situaciones de tensión durante los encuentros y remarcó que su equipo necesitará mantener la concentración para competir en igualdad de condiciones.
"Argentina provoca mucho. Tenemos que jugar con cabeza y hacer un gran esfuerzo", señaló el mediocampista, que aparece como una de las grandes promesas del fútbol argelino.
El encuentro entre argentinos y argelinos abrirá la participación de ambos seleccionados en el Grupo J. El duelo se disputará el 16 de junio desde las 22 (hora argentina) en Kansas City y aparece como uno de los partidos más atractivos de la primera fecha.
Luego de enfrentar a la Albiceleste, Argelia viajará a San Francisco para medirse con Jordania el 23 de junio. Más tarde regresará a Kansas City para cerrar su participación en la fase inicial frente a Austria el 27 de junio.
La logística será uno de los desafíos adicionales para el conjunto africano. Durante la fase de grupos recorrerá aproximadamente 4.810 kilómetros entre una sede y otra, una distancia considerable que obligará al cuerpo técnico a administrar cuidadosamente los tiempos de recuperación y traslado.
Mientras Argentina ajusta los últimos detalles antes del amistoso frente a Islandia, Argelia ya comenzó a jugar su propio partido. Y lo hizo con un mensaje claro: respeto por el campeón del mundo, pero ninguna intención de resignarse antes de salir a la cancha.