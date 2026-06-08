Estados Unidos deportó a un árbitro del Mundial 2026

Resumen para apurados
- EE.UU. deportó recientemente al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, designado para el Mundial 2026, tras negarle el ingreso migratorio por razones aún no aclaradas.
- Artan, de 33 años y trayectoria en la CAF, fue retenido en la frontera y enviado a Turquía. Iba a ser el primer árbitro de Somalia en dirigir una Copa del Mundo absoluta.
- El hecho expone las trabas migratorias de EE.UU. que también afectaron a Irak e Irán, mientras la FIFA guarda silencio sobre si reemplazará al réferi o mantendrá su cupo.
A pocos días del inicio del Mundial 2026, una situación inesperada sacudió a la organización del torneo. Omar Abdulkadir Artan, árbitro internacional de Somalia designado por la FIFA para dirigir encuentros de la Copa del Mundo, fue deportado de Estados Unidos tras no obtener autorización para ingresar al país anfitrión.
La noticia generó preocupación en el ambiente futbolístico internacional porque Artan estaba a punto de convertirse en el primer árbitro somalí en participar de un Mundial absoluto. Su presencia representaba un hecho histórico para el fútbol de su país y para el desarrollo del arbitraje africano.
Según trascendió, el juez de 33 años fue retenido por las autoridades migratorias estadounidenses y posteriormente enviado a Turquía. Hasta el momento no se difundieron oficialmente los motivos que derivaron en la negativa de ingreso ni tampoco existe una explicación pública por parte de los organismos involucrados.
La situación abre un interrogante importante sobre su presencia en la máxima competencia del fútbol mundial. Artan integra la lista de 52 árbitros seleccionados por la FIFA para el torneo y había superado todos los procesos de evaluación física, técnica y reglamentaria exigidos para formar parte de la cita mundialista.
El somalí cuenta con una trayectoria destacada en el continente africano. Posee la insignia FIFA desde 2018 y dirigió encuentros de la Copa Africana de Naciones, de la Liga de Campeones de la CAF y de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Además, construyó una reputación de árbitro equilibrado y con perfil bajo. En torneos continentales registró 36 tarjetas amarillas y ninguna expulsión directa, una estadística que refleja su criterio disciplinario moderado.
El episodio también vuelve a poner el foco sobre las dificultades migratorias que algunas delegaciones enfrentaron en la previa del Mundial. En las últimas semanas se conocieron denuncias y reclamos relacionados con demoras y controles extraordinarios que afectaron a representantes de Irak e Irán, situaciones que generaron preocupación dentro de la FIFA y de varias federaciones nacionales.
Por ahora, el organismo rector del fútbol mundial mantiene silencio. No hubo comunicados oficiales ni detalles sobre los pasos que se seguirán para resolver el conflicto. Tampoco se informó si la plaza de Artan será preservada mientras se intenta destrabar la situación o si eventualmente podría ser reemplazado por otro árbitro de la lista internacional.
Mientras el Mundial se acerca, la incertidumbre continúa. Lo que debía ser un momento histórico para Somalia se transformó en una incógnita que todavía espera una definición.