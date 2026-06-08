Estados Unidos deportó a un árbitro del Mundial 2026

El somalí cuenta con una trayectoria destacada en el continente africano. Posee la insignia FIFA desde 2018 y dirigió encuentros de la Copa Africana de Naciones, de la Liga de Campeones de la CAF y de las eliminatorias para la Copa del Mundo. Además, construyó una reputación de árbitro equilibrado y con perfil bajo. En torneos continentales registró 36 tarjetas amarillas y ninguna expulsión directa, una estadística que refleja su criterio disciplinario moderado.