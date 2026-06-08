Mundial 2026

Argentina vs Islandia: el insólito estadio donde jugará la Scaloneta antes del Mundial

La Selección disputará su último amistoso antes del debut mundialista en un escenario de Alabama que nunca albergó un partido de fútbol. El Jordan-Hare Stadium, templo del fútbol americano universitario, vivirá una jornada histórica.

MASCOTA. El tigre es el símbolo de la Universidad de Auburn ubicada en Alabama.
MASCOTA. El tigre es el símbolo de la Universidad de Auburn ubicada en Alabama.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina enfrentará mañana a Islandia en Alabama, EE.UU., en un amistoso clave para definir el equipo antes de su debut en el Mundial 2026.
  • El partido será en el Jordan-Hare Stadium, que por primera vez en 87 años recibirá fútbol. Por la expectativa, la Universidad de Auburn dictará clases virtuales.
  • Este encuentro representa la última prueba para que Lionel Scaloni evalúe a los jugadores lesionados y defina la formación antes del debut de la Selección en el Mundial.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva para el debut de la Selección en el Mundial 2026 tendrá una parada tan especial como inusual. Mañana, desde las 22, la "Scaloneta" enfrentará a Islandia en su último amistoso previo a la Copa del Mundo, pero el atractivo del encuentro no estará únicamente dentro del campo de juego.

El partido se disputará en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en la ciudad de Auburn, Alabama, un escenario que jamás fue sede de un partido de fútbol en sus 87 años de historia. El recinto, con capacidad para 88.043 espectadores, es uno de los templos del fútbol americano universitario y la casa de los Auburn Tigers, uno de los equipos más populares de Estados Unidos.

DEBUT. El partido entre Argentina e Islandia será el primero de la historia del estadio de Alabama. DEBUT. El partido entre Argentina e Islandia será el primero de la historia del estadio de Alabama.

La presencia de la Selección convertirá al estadio en protagonista de una jornada histórica. Será la primera vez que el césped del Jordan-Hare reciba un partido de fútbol profesional, una situación que despertó una enorme expectativa en la ciudad y en toda la comunidad universitaria.

El evento generó además importantes modificaciones en la rutina habitual de Auburn. Debido a que el estadio se encuentra dentro del campus universitario, las autoridades decidieron que las clases se desarrollen de manera virtual y que gran parte del personal trabaje a distancia desde las 15 para evitar complicaciones vinculadas al tránsito y a la masiva llegada de visitantes.

Como si fuera poco, la organización también preparó una ceremonia muy particular para la previa. Antes del inicio del encuentro, un águila sobrevolará el estadio, una de las tradiciones más emblemáticas de Auburn y que suele acompañar los partidos más importantes de los Tigers. Durante los últimos días incluso se realizaron ensayos para garantizar que el espectáculo se desarrolle con normalidad.

El Jordan-Hare también guarda otro récord singular. En 2017 fue escenario de lo que se considera la invasión de campo más grande de la historia. Más de 50.000 personas ingresaron al terreno de juego tras una victoria de Auburn en fútbol americano universitario.

INVASIÓN HISTÓRICA. En 2017, más de 50.000 personas ingresaron al campo de juego del Jordan-Hare. INVASIÓN HISTÓRICA. En 2017, más de 50.000 personas ingresaron al campo de juego del Jordan-Hare.

En lo deportivo, el amistoso tendrá un valor fundamental para Lionel Scaloni. Será la última prueba antes del debut mundialista frente a Argelia y una oportunidad para terminar de definir detalles de funcionamiento, además de evaluar la evolución física de varios futbolistas que llegan con distintas molestias.

Así, entre águilas, tradiciones universitarias y un estadio que jamás había recibido un partido de fútbol, la Selección Argentina tendrá una despedida de lo más particular antes de comenzar la defensa de la corona mundial.

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