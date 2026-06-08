Argentina vs Islandia: el insólito estadio donde jugará la Scaloneta antes del Mundial

El partido se disputará en el Jordan-Hare Stadium, ubicado en la ciudad de Auburn, Alabama, un escenario que jamás fue sede de un partido de fútbol en sus 87 años de historia. El recinto, con capacidad para 88.043 espectadores, es uno de los templos del fútbol americano universitario y la casa de los Auburn Tigers, uno de los equipos más populares de Estados Unidos.