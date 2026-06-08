Del hielo escandinavo al infierno de los 40°: el brutal choque térmico que sufre la Noruega de Haaland

Para un equipo que llegó invicto en las eliminatorias, este inicio de gira es un duro recordatorio de que el verano norteamericano impone condiciones extremas. El cuerpo técnico ya modificó las rutinas de trabajo reduciendo las cargas físicas e intensificando las pausas de hidratación. Ahora, la gran duda de los analistas no pasa por el olfato goleador de Haaland, sino por la capacidad de sus compañeros para adaptar el cuerpo a tiempo y llegar con la frescura necesaria para competir.