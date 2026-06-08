Qué dijo Andrés Yllana sobre el gesto que se hizo viral tras el empate de San Martín con Quilmes

Mientras desde distintos sectores de La Ciudadela bajaban insultos y pedidos de renuncia dirigidos al entrenador, Yllana emprendió el camino hacia la zona de vestuarios. En ese recorrido, las cámaras registraron un gesto que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. En las imágenes se observa al DT llevarse las manos al pecho en dos o tres oportunidades, una acción que dio lugar a múltiples interpretaciones entre los hinchas.