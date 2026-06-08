Qué dijo Andrés Yllana sobre el gesto que se hizo viral tras el empate de San Martín con Quilmes

Resumen para apurados
- El DT Andrés Yllana aclaró en Tucumán que su polémico gesto tras el empate de San Martín ante Quilmes fue para limpiarse el líquido arrojado y no una provocación a los hinchas.
- El hecho ocurrió mientras se retiraba bajo insultos; las imágenes lo mostraron tocándose el pecho, lo cual explicó como un intento de limpiar el líquido que le arrojaron.
- Este suceso agrava la tensión por la falta de triunfos. Pese al respaldo dirigencial, la continuidad de Yllana está bajo análisis y las próximas horas serán determinantes.
La continuidad de Andrés Yllana sigue siendo uno de los temas que más debate genera en el mundo San Martín. Sin embargo, en las últimas horas la atención también se centró en una situación ocurrida una vez finalizado el empate sin goles frente a Quilmes.
Mientras desde distintos sectores de La Ciudadela bajaban insultos y pedidos de renuncia dirigidos al entrenador, Yllana emprendió el camino hacia la zona de vestuarios. En ese recorrido, las cámaras registraron un gesto que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales. En las imágenes se observa al DT llevarse las manos al pecho en dos o tres oportunidades, una acción que dio lugar a múltiples interpretaciones entre los hinchas.
Algunos usuarios entendieron que se trataba de una respuesta hacia la tribuna en medio de un clima cargado de tensión por el presente deportivo del equipo. Otros, en cambio, consideraron que podía tener otro significado. Lo cierto es que la secuencia se propagó rápidamente y alimentó todo tipo de especulaciones en un momento especialmente sensible para el entrenador.
"AndrÃ©s Yllana"— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 8, 2026
Porque el DT de San MartÃn de TucumÃ¡n se retirÃ³ del estadio con la mano en el pecho.
âï¸ @Gachy_Cardozo pic.twitter.com/oSnGD1qHUs
La respuesta del entrenador
Ante esa situación, LA GACETA se comunicó con Yllana para conocer su versión de los hechos y aclarar lo ocurrido.
“No me había dado cuenta del gesto”, explicó inicialmente el entrenador. Luego, tras observar nuevamente las imágenes, recordó qué había sucedido en ese momento. “Cuando vi el video me acordé. Me estaba limpiando la campera porque estaban cayendo vasos y botellas con líquido desde la tribuna”, señaló.
El DT también descartó de plano que se haya tratado de una provocación o de una respuesta hacia los hinchas. “Nunca hice un gesto así en una cancha contra nadie y mucho menos lo haría en San Martín”, aseguró.
Además, remarcó un detalle que, según entiende, ayuda a explicar la secuencia. “La mano va justo hacia la zona donde está el escudo de la campera. Me estaba limpiando porque me habían mojado”, afirmó.
Las explicaciones del entrenador llegaron en un contexto complejo. El empate frente a Quilmes extendió la racha negativa del equipo a cuatro partidos sin victorias y profundizó las dudas sobre su continuidad. Si bien durante la semana había recibido el respaldo de la comisión directiva, el futuro del ciclo sigue siendo tema de análisis y las próximas horas podrían resultar determinantes.