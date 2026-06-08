Entreno a puertas cerradas en México y lejos de la normalidad: así se prepara Irán para el Mundial

La práctica se desarrolló en el estadio Caliente, hogar de los Xolos de Tijuana. Según informó un portavoz del equipo, los entrenamientos permanecerán cerrados para la prensa al menos hasta el 11 de junio. La decisión responde al delicado contexto que rodea a la delegación desde hace varios meses. Tras los bombardeos realizados por Israel y Estados Unidos sobre territorio iraní a finales de febrero, crecieron las dudas sobre la participación del país en la máxima cita del fútbol. Aunque finalmente su presencia quedó confirmada, las dificultades no desaparecieron.