Por qué Scaloni todavía no define al sustituto de Balerdi: qué dice el reglamento del Mundial 2026

La lesión de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a modificar los planes de la Selección argentina a pocos días del inicio del Mundial 2026. Sin embargo, más allá de la ausencia del defensor del Olympique de Marsella, la atención también quedó puesta en un detalle del reglamento de la FIFA que abrió especulaciones sobre los cambios que todavía podrían producirse en la lista definitiva.