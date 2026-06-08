Copa del Mundo

Por qué Scaloni todavía no define al sustituto de Balerdi: qué dice el reglamento del Mundial 2026

La baja del defensor obligó a replantear la lista de 26 jugadores y una disposición del reglamento dejó abierta una posibilidad que genera debate en la previa del debut.

Por qué Scaloni todavía no define al sustituto de Balerdi: qué dice el reglamento del Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni posterga el reemplazo del lesionado Leonardo Balerdi en la Selección argentina previo al Mundial 2026 para evaluar a otros futbolistas con molestias físicas.
  • Varios jugadores se recuperan de lesiones y el cuerpo técnico aprovecha el artículo 24 de la FIFA, que permite realizar cambios en la lista hasta 24 horas antes del debut.
  • La decisión de Scaloni tras el amistoso ante Islandia definirá el plantel definitivo para el debut ante Argelia, minimizando riesgos de bajas imprevistas durante el torneo.
Resumen generado con IA

La lesión de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a modificar los planes de la Selección argentina a pocos días del inicio del Mundial 2026. Sin embargo, más allá de la ausencia del defensor del Olympique de Marsella, la atención también quedó puesta en un detalle del reglamento de la FIFA que abrió especulaciones sobre los cambios que todavía podrían producirse en la lista definitiva.

Luego del triunfo ante Honduras en Texas, el entrenador explicó que no tomará una decisión apresurada respecto del reemplazante del zaguero y que primero evaluará la situación física de varios futbolistas que continúan trabajando de manera diferenciada.

“Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al ciento por ciento con muchos jugadores”, reconoció Scaloni, quien adelantó que aguardará hasta después del amistoso frente a Islandia para definir el nombre que ocupará el lugar vacante.

La cautela del cuerpo técnico tiene una explicación. Además de Balerdi, hay varios integrantes del plantel que todavía atraviesan procesos de recuperación y cuya evolución será determinante antes de presentar la nómina final para la Copa del Mundo.

Qué dice el reglamento de la FIFA

El artículo 24 del reglamento del Mundial establece que una selección podrá reemplazar a un futbolista de la lista definitiva en caso de lesión grave o enfermedad hasta 24 horas antes de su primer partido en el torneo.

La particularidad aparece en un apartado que señala que cualquier excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA, un detalle que alimentó distintas interpretaciones sobre los posibles movimientos que podrían realizar las selecciones antes del cierre definitivo de las listas.

Por lo pronto, el reemplazante de Balerdi debería surgir de la prelista ampliada presentada previamente por la AFA, aunque el texto reglamentario dejó abierta una ventana que despertó interrogantes entre los seguidores argentinos.

Los jugadores que siguen bajo observación

Mientras se define el sustituto del defensor, el cuerpo técnico monitorea de cerca la evolución de varios futbolistas que llegan con diferentes molestias físicas.

Entre ellos aparecen Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, ambos afectados por problemas musculares en las últimas semanas. También continúan bajo seguimiento Leandro Paredes, Nicolás Paz y Julián Álvarez, quien todavía arrastra molestias en uno de sus tobillos.

La situación de Emiliano Martínez también es observada con atención, aunque el arquero mantiene los plazos previstos de recuperación tras la fractura que sufrió en un dedo de la mano derecha.

Con Lionel Messi nuevamente disponible, Cristian Romero ya recuperado y Nicolás González de regreso tras superar una lesión muscular, la expectativa ahora pasa por saber si todos los futbolistas llegarán en condiciones al estreno frente a Argelia o si Scaloni deberá realizar algún cambio adicional antes del cierre de las listas.

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