Mundial 2026

Eriksen rompió el silencio tras haberse desplomado en un amistoso con la selección de Dinamarca

El mediocampista perdió el conocimiento durante el amistoso frente a Ucrania, pero evoluciona favorablemente y podría recibir el alta en las próximas horas.

Eriksen rompió el silencio tras haberse desplomado en un amistoso con la selección de Dinamarca
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Christian Eriksen se desplomó y perdió el conocimiento durante un amistoso entre Dinamarca y Ucrania previo al Mundial, pero evoluciona favorablemente tras ser atendido.
  • El partido fue suspendido a los 64 minutos. El médico danés informó que el marcapasos implantado de Eriksen tras su paro cardíaco en la Eurocopa 2021 funcionó correctamente.
  • Se espera que el jugador sea dado de alta pronto. La federación danesa evaluará médicamente al futbolista para determinar cuándo podrá reincorporarse de cara al Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Momentos de enorme preocupación se vivieron durante el amistoso entre Dinamarca y Ucrania cuando Christian Eriksen se desplomó en pleno campo de juego y perdió el conocimiento, una situación que obligó a la suspensión inmediata del encuentro y encendió las alarmas a pocos días del inicio del Mundial 2026.

Horas después del episodio, llegaron noticias tranquilizadoras. A través de un comunicado difundido por la selección danesa y compartido por el propio futbolista, se confirmó que el mediocampista evoluciona favorablemente y permanece acompañado por su familia mientras continúa bajo observación médica.

El encargado de brindar precisiones fue el médico del seleccionado danés, Morten Boesen, quien explicó que Eriksen se encuentra de buen ánimo y que la expectativa es que reciba el alta en las próximas horas. Además, aseguró que el jugador respondió positivamente tras el incidente y que pudieron comunicarse con él inmediatamente después de recuperar el conocimiento.

La situación generó un fuerte impacto en el ambiente futbolístico debido al antecedente que protagonizó el mediocampista durante la Eurocopa 2021, cuando sufrió un paro cardíaco en pleno partido frente a Finlandia. En esta oportunidad, según detallaron desde Dinamarca, el marcapasos que lleva implantado funcionó correctamente y respondió como estaba previsto.

Un susto que paralizó al fútbol

El episodio ocurrió cuando transcurrían 64 minutos del amistoso ante Ucrania. Compañeros y rivales advirtieron rápidamente que algo no estaba bien y solicitaron asistencia médica de urgencia. Ante la gravedad de la situación, las autoridades decidieron suspender el encuentro mientras el jugador era atendido.

Con el correr de las horas, la preocupación inicial dio paso al alivio. Desde la federación danesa confirmaron que Eriksen permanece consciente y estable, mientras continúa con los estudios correspondientes. A pocos días de la Copa del Mundo, Dinamarca espera ahora por su recuperación definitiva y por una evaluación médica que determine cuándo podrá volver a la actividad.

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