Eriksen rompió el silencio tras haberse desplomado en un amistoso con la selección de Dinamarca

El encargado de brindar precisiones fue el médico del seleccionado danés, Morten Boesen, quien explicó que Eriksen se encuentra de buen ánimo y que la expectativa es que reciba el alta en las próximas horas. Además, aseguró que el jugador respondió positivamente tras el incidente y que pudieron comunicarse con él inmediatamente después de recuperar el conocimiento.