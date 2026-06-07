Cartas de lectores III: Indio Solari eterno

La muerte del Indio Solari deja un vacío imposible de llenar en la historia del rock nacional. Más que un cantante, fue la voz de una generación y el creador de una obra que trascendió el tiempo, las modas y los escenarios. Junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota construyó un fenómeno cultural único, sostenido por letras profundas, inteligentes y alejadas de la vulgaridad. Sus canciones no imponían respuestas; invitaban a pensar, interpretar y encontrar significados propios. Allí radicó gran parte de su grandeza: cada seguidor encontró en sus versos una historia personal. Yo conocí el rock nacional de la mano de Los Redondos. Tuve la fortuna de asistir a dos de sus conciertos y vivir desde adentro esa mística ricotera que movilizó a millones de argentinos durante décadas. Fueron experiencias que quedaron grabadas para siempre en mi memoria. Hoy, esa pasión sigue viva en mi familia. La herencia ricotera encontró continuidad en mi hija, demostrando que la música del Indio logró algo que pocas expresiones artísticas alcanzan: atravesar generaciones y mantenerse vigente en el corazón de quienes la sienten propia. El Indio se va físicamente, pero su obra permanecerá para siempre. Sus canciones seguirán sonando en cada encuentro, en cada ruta, en cada recital y en cada rincón donde alguien encuentre en sus letras una forma de interpretar la vida. Porque los grandes artistas no mueren. Se convierten en parte de la cultura de un pueblo. Y el Indio Solari, sin dudas, ya ocupa ese lugar eterno.