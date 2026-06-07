Treinta días de cortesía para tu IA

¿Y nosotros, qué? Miramos el partido desde la tribuna, sin equipo en la cancha. No porque hayamos resuelto el dilema, sino porque ni siquiera nos lo planteamos en serio. Y lo que más preocupa es que el estándar que va a regir el mundo no lo va a escribir el Boletín Oficial de ningún país del sur. Lo escribe el país donde se entrenan los modelos que después usamos todos. El día que un estudio jurídico de Tucumán, un juzgado o un hospital adopten una de estas IA de frontera, van a estar adoptando en el paquete las reglas, los umbrales y las prioridades de seguridad que se decidieron en una mesa de Washington en la que jamás participaron. La soberanía tecnológica no se pierde de un día para el otro con un golpe de Estado. Se cede despacio, de a una licencia de software por vez, y casi siempre con la mejor de las intenciones.