Congreso de Alfabetización: “Con IA ahora se evalúan los procesos”

- Todo lo que pasa en nuestro perfil digital es parte de nuestra vida y ahí tendríamos que debatir, porque incluso tenemos jóvenes que tienen más de un perfil en redes sociales y que los padres desconocen, porque existe la posibilidad de crear cuentas ilimitadas. Inés Dussel dice que tenemos que ir hacia usos más significativos más pedagógicos, más potentes de la tecnología y ahí es donde la labor del docente genera un plus: entender que usar la tecnología no es publicar 20 fotos en una red social sino es haber seleccionado qué voy a publicar, qué texto voy a escribir y a quién va a ir dirigido el mensaje. Pensar que lo que se sube en internet deja una huella digital que después es difícil volver atrás.