Congreso de Alfabetización: “Con IA ahora se evalúan los procesos”

“La inteligencia artificial ha cambiado el paradigma de la educación”, sostienen dos expertos en educación digital. Lo que se había mantenido casi inalterable desde el siglo XIX, la tecnología ha comenzado a reconfigurarlo: contenidos, roles, modos de enseñanza y de aprendizajes. Ignacio Vuotto, líder en formación de Digital House, y María Fernanda Hidalgo, magister en educación tecnológica por la Universidad de la Barcelona, analizaron los nuevos desafíos de la escuela, en el marco del 2do Congreso Provincial de Alfabetismo, Tecnología y Vínculos “Conectar para enseñar”, organizado por el Ministerio de Educación, que se extenderá hasta hoy.
Vuotto pertenece a la empresa responsable de convertir a Tucumán en la primera provincia del país que comenzó capacitar a sus docentes en inteligencia artificial. Lo harán unos 40.000 educadores en total. Antes de iniciar su charla sobre dialogó con LA GACETA:
- ¿Qué se espera con la introducción de la IA en las aulas?
- Queremos que los docentes puedan debatir con la inteligencia artificial, liberarlos de las tareas repetitivas para que tengan más tiempo y cabeza al servicio de la creatividad en el aula. Queremos que los docentes enseñen a sus alumnos a saber cuál es el criterio que deben tener frente a una respuesta de la Inteligencia Artificial o de Google o ante cualquier otra información que aparezca en redes, qué preguntas hacerle a ese contenido y cómo pararse éticamente frente a él.
- ¿Cómo puede cambiar el aprendizaje la IA?
- La inteligencia artificial nos permite hacer una infinidad de cosas, entre ellas, aprender a través de experiencias. Por ejemplo, que los chicos puedan ver al propio San Martín cruzando los Andes y que te lo cuente él mismo. La IA nos permite una experiencia viva y no una instancia unidireccional. Antes dependíamos mucho de la imaginación. Hoy podemos pedirle a la IA generativa un texto redactado por San Martín sobre cómo se sentía al cruzar los Andes. La experiencia digital genera emociones y traslada al estudiante al lugar de los hechos.
- ¿Cómo cambia la forma de evaluar a los alumnos?
- El examen escrito o el proyecto impreso de 15 páginas ya no pueden ser el fin, sino el punto de partida. Hoy lo interesante es evaluar el prompt, la consigna que el estudiante le dio a la herramienta para ver el resultado. Al evaluar la orden, entendemos la cadena de pensamiento del alumno, si es criterioso y si reflexionó. Ya no se evalúa el resultado, sino el proceso. La respuesta ya no es tan importante como la pregunta.
- Mencionaste la necesidad de una ética de la IA...
- Sí, porque detrás de cada modelo de IA hay intereses geopolíticos y comerciales. Un alumno no puede entregar un examen hecho 100% por IA sin verificar si se relaciona con lo aprendido. Usar contenidos sin citar fuentes o publicar algo generado automáticamente sin releerlo es un uso no ético que debemos evitar.
Cambio de roles
Pedagoga, máster en Entornos de Enseñanza y Aprendizaje con Tecnologías Digitales por la Universidad de Barcelona y vicedecana de la Facultad de Educación Física de la UNT, Hidalgo sostiene que “la inteligencia artificial genera un punto de inflexión y un antes y un después en la educación”:
- ¿Cómo impacta la Inteligencia Artificial en la escuela?
- Nos lleva a un reposicionamiento de qué se entiende por educar y cuál tiene que ser el rol docente. Si el rol docente es sólo transmitir conocimientos, la IA lo puede hacer mucho mejor. El rol del docente ahora es más amplio e integral, debe reconfigurarse hacia una tarea que tenga que ver con ser facilitador, guía y hacer un acompañamiento en situaciones de enseñanza donde la inteligencia artificial ya es parte de nuestra vida.
- ¿Qué otros roles cambian en la escuela?
- Pienso en actores que están en la escuela y que necesitan más protagonismo, como el caso del preceptor o del tutor. Esas dos figuras son clave; tienen que tener un rol un poco más activo en la escuela desde una perspectiva mucho más integral. Todos ellos deben estar muy atentos a las cuestiones de convivencia e, incluso, las que pasan en los entornos virtuales, por ejemplo: la cuestión de la responsabilidad y de la seguridad en los espacios. Las habilidades socioemocionales son esenciales en este nuevo paradigma de escuela.
- ¿Qué papel les toca jugar a las familias frente al comportamiento de los jóvenes en las redes?
- Todo lo que pasa en nuestro perfil digital es parte de nuestra vida y ahí tendríamos que debatir, porque incluso tenemos jóvenes que tienen más de un perfil en redes sociales y que los padres desconocen, porque existe la posibilidad de crear cuentas ilimitadas. Inés Dussel dice que tenemos que ir hacia usos más significativos más pedagógicos, más potentes de la tecnología y ahí es donde la labor del docente genera un plus: entender que usar la tecnología no es publicar 20 fotos en una red social sino es haber seleccionado qué voy a publicar, qué texto voy a escribir y a quién va a ir dirigido el mensaje. Pensar que lo que se sube en internet deja una huella digital que después es difícil volver atrás.
Cómo será el último día
El congreso cierra hoy en el Club Social y Deportivo Villa de Alderetes. A las 9.10, disertará Diego Chichizola sobre “Leer y escribir día a día en espacios de educación de personas jóvenes y adultas”. A las 11.50, el doctor en ciencias jurídicas Ignacio Noble hablará sobre “¿Prevenir o lamentar? La importancia de la formación en habilidades sociales de mediación y resolución de conflictos en la escuela”. A las 14.30, Patricia Fernández se referirá a “La enseñanza de la matemática en contextos de cambio: desafíos, sentidos y oportunidades”. A las 18.30, en el colegio San José Obrero, se hace el taller “Familias y escuelas: construyendo vínculos que cuidan”.