La rosa de David Beckham: el regalo que revela su pasión por el jardín

El resultado fue la creación de la Sir David Beckham Rose, una nueva variedad desarrollada por la prestigiosa firma británica David Austin Roses y presentada este año en el Chelsea Flower Show, el evento de jardinería más importante del mundo. El homenaje, sin embargo, no surgió de la nada. Durante los últimos años, Beckham construyó una relación cada vez más estrecha con la jardinería, la huerta, la apicultura y la vida rural, hasta el punto de convertirlas en una de sus mayores pasiones.