La postura de yoga que ayuda a los mayores de 50 años a aliviar la rigidez de caderas

Resumen para apurados
- Especialistas recomiendan a mayores de 50 años practicar la postura de yoga de la paloma en sus hogares para aliviar la rigidez de caderas provocada por el sedentarismo.
- El sedentarismo y los años tensionan la pelvis. Esta postura funciona como un estiramiento profundo de los flexores de la cadera que se adapta de forma sencilla a principiantes.
- Incorporar este hábito previene caídas, fortalece los huesos y mejora el equilibrio a futuro, garantizando una madurez más activa, saludable y con mayor bienestar general.
A medida que los años avanzan, el cuerpo empieza a pasar factura a través de pequeños cambios cotidianos. Entre los 50 y los 60 años, es muy común sentir que las articulaciones ya no responden como antes, notar cierta rigidez por las mañanas o registrar una pérdida paulatina de la masa muscular. Sin embargo, este proceso no es un destino inevitable; la clave está en mantenerse activos y elegir los movimientos adecuados para cuidar nuestro bienestar.
El yoga se consolidó como una de las disciplinas más completas y recomendadas para esta etapa de la vida. Lejos de ser solo un ejercicio físico, ofrece un enfoque integral que combina la respiración consciente y la meditación. Su práctica regular no solo ayuda a fortalecer los huesos y mejorar el equilibrio para prevenir caídas, sino que también nos devuelve esa confianza interna que a veces se desgasta con el estrés del día a día.
Un aliado contra el sedentarismo
Pasar muchas horas sentados frente a la pantalla o mantener una rutina sedentaria genera una enorme tensión acumulada en la pelvis. Esta rigidez silenciosa suele ser la verdadera causante de esos molestos dolores de espalda baja e incluso de las temidas crisis del nervio ciático. En este escenario, existe una postura específica de la disciplina que se destaca por su capacidad para devolverle la flexibilidad al cuerpo: la postura de la paloma.
Este ejercicio es ideal porque funciona como un estiramiento profundo que abre las caderas y libera la carga de las zonas más afectadas por la falta de movimiento. Lo mejor de todo es que se trata de una postura accesible para principiantes, ya que cuenta con diferentes variaciones que permiten adaptarla perfectamente a las necesidades, límites y capacidades de cada persona.
La explicación de los especialistas
El acortamiento de los músculos de la pelvis no es un tema menor, ya que impacta de forma directa en la postura diaria y en la columna. Un artículo publicado en El País recogió el testimonio de la instructora de yoga Kakyani Hayswirth Jain, quien detalló con precisión cómo las actividades repetitivas o el estar sentados por un tiempo prolongado afectan a los flexores de la cadera, como los iliopsoas y el recto femoral.
"La postura de la paloma trabaja estos músculos al estirar una pierna hacia atrás y llevar la pelvis hacia el suelo, promoviendo la rotación externa de la cadera y el estiramiento de los abductores", explicó Jain. Según la experta, este beneficio técnico se traduce directamente en una marcha más liviana, una columna mejor alineada y una notable sensación de alivio y bienestar general para disfrutar de una madurez plena y en movimiento.