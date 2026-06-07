SociedadSalud

La postura de yoga que ayuda a los mayores de 50 años a aliviar la rigidez de caderas

Una figura muy sencilla puede fortalecer los huesos, mejorar el equilibrio y prevenir caídas sin la necesidad de una rutina demasiado compleja.

La postura de yoga que benficia a los adultos mayores.
La postura de yoga que benficia a los adultos mayores. (Imagen web)
Por Luisina Acosta Hace 42 Min

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan a mayores de 50 años practicar la postura de yoga de la paloma en sus hogares para aliviar la rigidez de caderas provocada por el sedentarismo.
  • El sedentarismo y los años tensionan la pelvis. Esta postura funciona como un estiramiento profundo de los flexores de la cadera que se adapta de forma sencilla a principiantes.
  • Incorporar este hábito previene caídas, fortalece los huesos y mejora el equilibrio a futuro, garantizando una madurez más activa, saludable y con mayor bienestar general.
Resumen generado con IA

A medida que los años avanzan, el cuerpo empieza a pasar factura a través de pequeños cambios cotidianos. Entre los 50 y los 60 años, es muy común sentir que las articulaciones ya no responden como antes, notar cierta rigidez por las mañanas o registrar una pérdida paulatina de la masa muscular. Sin embargo, este proceso no es un destino inevitable; la clave está en mantenerse activos y elegir los movimientos adecuados para cuidar nuestro bienestar.

El yoga se consolidó como una de las disciplinas más completas y recomendadas para esta etapa de la vida. Lejos de ser solo un ejercicio físico, ofrece un enfoque integral que combina la respiración consciente y la meditación. Su práctica regular no solo ayuda a fortalecer los huesos y mejorar el equilibrio para prevenir caídas, sino que también nos devuelve esa confianza interna que a veces se desgasta con el estrés del día a día.

Un aliado contra el sedentarismo

Pasar muchas horas sentados frente a la pantalla o mantener una rutina sedentaria genera una enorme tensión acumulada en la pelvis. Esta rigidez silenciosa suele ser la verdadera causante de esos molestos dolores de espalda baja e incluso de las temidas crisis del nervio ciático. En este escenario, existe una postura específica de la disciplina que se destaca por su capacidad para devolverle la flexibilidad al cuerpo: la postura de la paloma.

Este ejercicio es ideal porque funciona como un estiramiento profundo que abre las caderas y libera la carga de las zonas más afectadas por la falta de movimiento. Lo mejor de todo es que se trata de una postura accesible para principiantes, ya que cuenta con diferentes variaciones que permiten adaptarla perfectamente a las necesidades, límites y capacidades de cada persona.

La explicación de los especialistas

El acortamiento de los músculos de la pelvis no es un tema menor, ya que impacta de forma directa en la postura diaria y en la columna. Un artículo publicado en El País recogió el testimonio de la instructora de yoga Kakyani Hayswirth Jain, quien detalló con precisión cómo las actividades repetitivas o el estar sentados por un tiempo prolongado afectan a los flexores de la cadera, como los iliopsoas y el recto femoral.

"La postura de la paloma trabaja estos músculos al estirar una pierna hacia atrás y llevar la pelvis hacia el suelo, promoviendo la rotación externa de la cadera y el estiramiento de los abductores", explicó Jain. Según la experta, este beneficio técnico se traduce directamente en una marcha más liviana, una columna mejor alineada y una notable sensación de alivio y bienestar general para disfrutar de una madurez plena y en movimiento.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Indio Solari y su familia: la única foto pública junto a Bruno y Virginia que se volvió viral tras su muerte
1

Indio Solari y su familia: la única foto pública junto a Bruno y Virginia que se volvió viral tras su muerte

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari
2

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?
3

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas
4

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

Los Fundamentalistas homenajearon al Indio Solari en Comodoro Rivadavia: abrazos, llanto y una ovación inolvidable
5

Los Fundamentalistas homenajearon al Indio Solari en Comodoro Rivadavia: abrazos, llanto y una ovación inolvidable

Ranking notas premium
Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea
1

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional
2

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por abuso de confianza y despojo a una víctima de abuso
3

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

Con acoples, boleta papel y chances de reelección: qué cambios se esperan en Tucumán para 2027
4

Con acoples, boleta papel y chances de reelección: qué cambios se esperan en Tucumán para 2027

San Miguel de Tucumán: buscan subir al doble las multas por contaminación
5

San Miguel de Tucumán: buscan subir al doble las multas por contaminación

Más Noticias
Los Fundamentalistas homenajearon al Indio Solari en Comodoro Rivadavia: abrazos, llanto y una ovación inolvidable

Los Fundamentalistas homenajearon al Indio Solari en Comodoro Rivadavia: abrazos, llanto y una ovación inolvidable

Indio Solari y su familia: la única foto pública junto a Bruno y Virginia que se volvió viral tras su muerte

Indio Solari y su familia: la única foto pública junto a Bruno y Virginia que se volvió viral tras su muerte

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

“La última ruta juntos”: el viaje de los tucumanos para despedir al Indio Solari

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

¿Cuántos son los argentinos que constituyen la clase alta?

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

Qué estaría prohibido según el Código Ambiental y cuáles serían los valores aproximados de las multas

Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán

Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán

La rosa de David Beckham: el regalo que revela su pasión por el jardín

La rosa de David Beckham: el regalo que revela su pasión por el jardín

La ira: la epidemia de los todólogos y por qué le gritamos al algoritmo

La ira: la epidemia de los todólogos y por qué le gritamos al algoritmo

Comentarios