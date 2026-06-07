La postura de yoga que ayuda a los mayores de 50 años a aliviar la rigidez de caderas

La explicación de los especialistas

El acortamiento de los músculos de la pelvis no es un tema menor, ya que impacta de forma directa en la postura diaria y en la columna. Un artículo publicado en El País recogió el testimonio de la instructora de yoga Kakyani Hayswirth Jain, quien detalló con precisión cómo las actividades repetitivas o el estar sentados por un tiempo prolongado afectan a los flexores de la cadera, como los iliopsoas y el recto femoral.