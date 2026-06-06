Álvaro Galindo, tras la clasificación de Tarucas: “Estar juntos una semana más ya es un gran premio”

Resumen para apurados
- El DT Álvaro Galindo celebró en Tucumán la clasificación de Tarucas a semifinales del Súper Rugby Américas tras golear 42-15 a Capibaras para meterse entre los cuatro mejores.
- El equipo tucumano revirtió un momento adverso en la temporada logrando cuatro victorias consecutivas, lo que consolidó la confianza del plantel para alcanzar el objetivo.
- Tarucas enfrentará el próximo viernes a Dogos en Córdoba, líder y favorito, por el pase a la final, en una instancia decisiva donde el entrenador destaca que todo puede pasar.
La emoción de Álvaro Galindo era imposible de disimular. Apenas terminó la goleada por 42-15 sobre Capibaras y la clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas quedó asegurada, el entrenador de Tarucas se permitió disfrutar de un objetivo que el equipo venía persiguiendo desde hacía varias semanas.
"Siento una felicidad gigante. Siempre que uno cumple o llega a hacer lo que se propone es algo muy lindo. Veía la energía de la semana en los chicos, no se querían quedar con las manos vacías. Estoy muy contento en lo personal, pero sobre todo por ellos", señaló.
El head coach destacó la reacción que tuvo el equipo en el tramo final del torneo. Después de atravesar un momento complicado, Tarucas consiguió cuatro victorias consecutivas y logró meterse entre los cuatro mejores equipos de la competencia.
"Si analizamos los últimos partidos, todos fueron finales. Venimos jugando finales hace tres semanas. No íbamos a cambiar ahora. Por más que era un partido en el que quizás alcanzaba con sumar, no nos importa. Somos fieles a lo que estamos construyendo", remarcó.
Para Galindo, una de las claves de la recuperación estuvo en la confianza que mantuvo el grupo aun cuando los resultados no acompañaban.
"Ellos están súper convencidos. Eso es lo más importante. Los jugadores creen en lo que hacen y eso se nota dentro de la cancha", afirmó.
La clasificación también tuvo un componente emocional especial para el entrenador. Tucumano de nacimiento, pudo vivir una noche inolvidable rodeado por familiares y amigos en La Caldera del Parque.
"Jugar acá tiene algo especial para mí. Tener a toda la familia dando vueltas, estar con mi hijo, con todos ellos, me encanta. Es una emoción completa, una alegría enorme", confesó.
Ahora el desafío será todavía mayor. El próximo viernes, Tarucas visitará a Dogos en Córdoba por una de las semifinales del certamen. El conjunto cordobés finalizó como líder de la fase regular y aparece como uno de los grandes candidatos al título.
"Es un gran equipo. Salió puntero con mucha tranquilidad y viene jugando instancias decisivas desde hace tiempo. Ellos serán favoritos, pero las semifinales siempre están abiertas para todos", analizó.
Sin embargo, Galindo evitó proyectarse demasiado lejos. Después de varias semanas en las que el único objetivo era seguir con vida dentro del torneo, el entrenador prefiere enfocarse en el presente.
"Queríamos una semana más. Ya la tenemos. Ahora el objetivo es disfrutarla, trabajarla y aprovecharla. Estar juntos una semana más ya es de por sí un gran premio", concluyó.