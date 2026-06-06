DeportesRugby

Álvaro Galindo, tras la clasificación de Tarucas: “Estar juntos una semana más ya es un gran premio”

El entrenador valoró el pase a las semifinales del Súper Rugby Américas luego de la goleada sobre Capibaras, destacó la convicción del plantel y anticipó el duelo contra Dogos en Córdoba.

Álvaro Galindo.
Álvaro Galindo.
Hace 12 Min

Resumen para apurados

  • El DT Álvaro Galindo celebró en Tucumán la clasificación de Tarucas a semifinales del Súper Rugby Américas tras golear 42-15 a Capibaras para meterse entre los cuatro mejores.
  • El equipo tucumano revirtió un momento adverso en la temporada logrando cuatro victorias consecutivas, lo que consolidó la confianza del plantel para alcanzar el objetivo.
  • Tarucas enfrentará el próximo viernes a Dogos en Córdoba, líder y favorito, por el pase a la final, en una instancia decisiva donde el entrenador destaca que todo puede pasar.
Resumen generado con IA

La emoción de Álvaro Galindo era imposible de disimular. Apenas terminó la goleada por 42-15 sobre Capibaras y la clasificación a las semifinales del Súper Rugby Américas quedó asegurada, el entrenador de Tarucas se permitió disfrutar de un objetivo que el equipo venía persiguiendo desde hacía varias semanas.

"Siento una felicidad gigante. Siempre que uno cumple o llega a hacer lo que se propone es algo muy lindo. Veía la energía de la semana en los chicos, no se querían quedar con las manos vacías. Estoy muy contento en lo personal, pero sobre todo por ellos", señaló.

El head coach destacó la reacción que tuvo el equipo en el tramo final del torneo. Después de atravesar un momento complicado, Tarucas consiguió cuatro victorias consecutivas y logró meterse entre los cuatro mejores equipos de la competencia.

"Si analizamos los últimos partidos, todos fueron finales. Venimos jugando finales hace tres semanas. No íbamos a cambiar ahora. Por más que era un partido en el que quizás alcanzaba con sumar, no nos importa. Somos fieles a lo que estamos construyendo", remarcó.

Para Galindo, una de las claves de la recuperación estuvo en la confianza que mantuvo el grupo aun cuando los resultados no acompañaban.

"Ellos están súper convencidos. Eso es lo más importante. Los jugadores creen en lo que hacen y eso se nota dentro de la cancha", afirmó.

La clasificación también tuvo un componente emocional especial para el entrenador. Tucumano de nacimiento, pudo vivir una noche inolvidable rodeado por familiares y amigos en La Caldera del Parque.

"Jugar acá tiene algo especial para mí. Tener a toda la familia dando vueltas, estar con mi hijo, con todos ellos, me encanta. Es una emoción completa, una alegría enorme", confesó.

Ahora el desafío será todavía mayor. El próximo viernes, Tarucas visitará a Dogos en Córdoba por una de las semifinales del certamen. El conjunto cordobés finalizó como líder de la fase regular y aparece como uno de los grandes candidatos al título.

"Es un gran equipo. Salió puntero con mucha tranquilidad y viene jugando instancias decisivas desde hace tiempo. Ellos serán favoritos, pero las semifinales siempre están abiertas para todos", analizó.

Sin embargo, Galindo evitó proyectarse demasiado lejos. Después de varias semanas en las que el único objetivo era seguir con vida dentro del torneo, el entrenador prefiere enfocarse en el presente.

"Queríamos una semana más. Ya la tenemos. Ahora el objetivo es disfrutarla, trabajarla y aprovecharla. Estar juntos una semana más ya es de por sí un gran premio", concluyó.

Temas Alvaro GalindoSuper Rugby AméricasTarucas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La original propuesta de Tarucas para acompañar al equipo en una final anticipada

La original propuesta de Tarucas para acompañar al equipo en una final anticipada

Lo más popular
Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial
1

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea
2

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional
3

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

La última misa ricotera por la muerte del Indio Solari: una plaza de Mayo atravesada por el dolor, el pogo y la sensación de orfandad
4

La última misa ricotera por la muerte del "Indio" Solari: una plaza de Mayo atravesada por el dolor, el pogo y la sensación de orfandad

La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas
5

La ciudad de Famaillá se repite en los casos por drogas

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración
2

Tanta belleza enamora: así quedaron las estatuas del parque 9 de Julio luego de la restauración

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
3

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por abuso de confianza y despojo a una víctima de abuso
4

Denuncian ante el Colegio de Abogados a dos letrados por "abuso de confianza" y despojo a una víctima de abuso

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones
5

Las tasas por el uso y los riesgos del mínimo: con la tarjeta al límite, cuáles son las estrategias para no caer en las refinanciaciones

Más Noticias
Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Argentina vs. Honduras: horario, TV y posibles formaciones del amistoso previo al Mundial

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Los 470 kilos de cocaína secuestrados en Tucumán llegaron por vía aérea

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional

El velatorio del Indio Solari no se realizará en el Congreso: ¿cuáles son los motivos?

El velatorio del Indio Solari no se realizará en el Congreso: ¿cuáles son los motivos?

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Catalán: “Los tucumanos merecen saber cuánta plata recibe la provincia y cómo se administra cada peso”

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Qué les pasó a Máximo Thomsen y a Matías Benicelli: las razones de su salida de la cárcel

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Golpe al narcotráfico: secuestran en Tucumán el segundo mayor cargamento de cocaína

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Murió el Indio Solari, ícono del rock argentino, a los 77 años

Comentarios