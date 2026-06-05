Política

Intimaron a un ingenio a cesar actividades contaminantes y remediar daños ambientales

Tras detectar una afectación en el Arroyo del Rey, equipos técnicos de Medio Ambiente identificaron un efluente industrial vinculado al Ingenio Bella Vista.

CONTROL. Medio Ambiente intimó a un ingenio a cesar actividades contaminantes y remediar daños ambientales.
CONTROL. Medio Ambiente intimó a un ingenio a cesar actividades contaminantes y remediar daños ambientales.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Medio Ambiente de Tucumán intimó al Ingenio Bella Vista a cesar su actividad y remediar el daño tras detectar efluentes contaminantes en el Arroyo del Rey el 4 de junio.
  • El hallazgo de peces boqueando motivó una inspección que identificó vuelcos con olor y aspecto anormales, exigiendo la limpieza del cauce hídrico en un plazo de 48 horas.
  • El organismo inició acciones administrativas que podrían derivar en multas severas. Se mantendrán los controles para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.
Resumen generado con IA

En el marco de las tareas de fiscalización y control ambiental que lleva adelante la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Daniel Abad, el 4 de junio se detectó la presencia de peces boqueando en el Arroyo del Rey. La situación motivó la inmediata intervención de los equipos técnicos del organismo.

A partir del hallazgo, personal de la Dirección de Fiscalización Ambiental, junto con equipos de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental y de la Dirección de Recursos Hídricos, realizó un relevamiento integral del curso de agua afectado con el objetivo de determinar el origen de la afectación ambiental. Como resultado de las inspecciones efectuadas, se identificó un efluente industrial vinculado al Ingenio Bella Vista (Salta Refrescos S.A.) como posible fuente de la contaminación detectada.

Posteriormente, los equipos técnicos recorrieron el trayecto del efluente desde el establecimiento industrial hasta el punto de descarga final declarado por la empresa y efectuaron tomas de muestras en distintos sectores. Durante la inspección constataron la presencia de un efluente con características organolépticas anormales y malos olores, indicios de una afectación de la calidad del agua cuya magnitud será determinada mediante los análisis correspondientes.

Ante la gravedad de los hechos observados, autoridades del Ministerio de Economía y Producción, encabezadas por el secretario de Producción, Eduardo Castro; el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach; y la directora de Fiscalización Ambiental, Alexia Fermoselle, junto con inspectores del organismo, se constituyeron en el establecimiento para realizar una inspección junto a representantes de la empresa.

Como medida preventiva urgente, se intimó al Ingenio Bella Vista al cese inmediato de las actividades vinculadas a la generación del efluente observado. Asimismo, se dispuso la remediación ambiental en un plazo de 48 horas, la limpieza de los cauces hídricos afectados y la adopción de todas las medidas necesarias para evitar la continuidad o el agravamiento del daño ambiental detectado.

Paralelamente, la Subsecretaría de Medio Ambiente inició las actuaciones administrativas correspondientes. De comprobarse infracciones a la normativa ambiental vigente, se aplicarán las sanciones previstas por la legislación, incluidas multas de importante valor económico y demás medidas legales que resulten procedentes.

La Subsecretaría de Medio Ambiente continuará realizando controles, monitoreos y evaluaciones técnicas para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas y reafirmó su compromiso con la protección de los recursos hídricos, la preservación del ambiente y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

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