Intimaron a un ingenio a cesar actividades contaminantes y remediar daños ambientales

A partir del hallazgo, personal de la Dirección de Fiscalización Ambiental, junto con equipos de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental y de la Dirección de Recursos Hídricos, realizó un relevamiento integral del curso de agua afectado con el objetivo de determinar el origen de la afectación ambiental. Como resultado de las inspecciones efectuadas, se identificó un efluente industrial vinculado al Ingenio Bella Vista (Salta Refrescos S.A.) como posible fuente de la contaminación detectada.