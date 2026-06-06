Cristina Bozñak despliega su creatividad artística en la Casa de la Cultura de Yerba Buena

Bozñak siente que inicia un nuevo camino “para continuar explorando el corazón humano, desde el poder expresar y moldear mi identidad a los tiempos actuales, para hablar sobre lo que nos pasa, lo que me pasa y cómo lo percibo”. “El amor es la sabia vital de la existencia, es lo que nos conecta con nuestra esencia más profunda para abrazar lo que nos rodea. No es solo el amor romántico, sino el comprender nuestra naturaleza y fragilidad humana junto a la profunda dignidad que posee nuestra vida. Somos capaces de crear paz y belleza en todos los ámbitos que nos ocupan como seres humanos, e inspirar a los jóvenes y brindarles esperanza, espacios y herramientas para desarrollarse”, concluye.