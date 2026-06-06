Liga Tucumana: San Antonio le quitó el invicto a San Martín y hoy se juegan dos clásicos

Por el Grupo C, todas las miradas estuvieron puestas en el clásico de Burruyacú entre Unión del Norte y Garmendia FC, que volvió a disputarse en la ciudad después de casi 16 años. El último antecedente había sido en septiembre de 2009, por lo que la expectativa era enorme. Tras las reuniones de seguridad, se había decidido que el encuentro se jugara con la presencia de ambas parcialidades, en una jornada que prometía ser una verdadera fiesta del fútbol.