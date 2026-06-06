Liga Tucumana: San Antonio le quitó el invicto a San Martín y hoy se juegan dos clásicos

Resumen para apurados
- San Antonio venció 1-0 al puntero San Martín en Ranchillos y le quitó el invicto en el inicio de la undécima fecha del torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol.
- Con gol de Santiago Valdez, el local se impuso en un duelo clave. En contrapartida, la jornada se vio empañada por la suspensión del clásico de Burruyacú debido a incidentes.
- A pesar de la derrota, San Martín mantiene el liderazgo del Grupo B. La fecha continúa hoy con dos clásicos destacados y la resolución del Tribunal sobre el partido suspendido.
La undécima fecha del torneo Apertura de la Liga Tucumana de Fútbol arrancó con fuertes emociones en lo deportivo. El gran impacto de la jornada se dio en el Grupo B, donde San Antonio logró una enorme victoria frente al puntero, en una jornada de adelantados que también entregó modificaciones importantes en las tablas de posiciones. La mala noticia pasó por los incidentes que obligaron a suspender el clásico de Burruyacú.
Por el Grupo B, en Ranchillos, San Antonio venció a San Martín por 1 a 0 con un gol de Santiago Valdez. La derrota significó el fin del invicto del conjunto santo en el certamen, aunque logró conservar la punta del Grupo B. En el segundo tiempo, apenas al minuto de juego, el arquero Daniel Acevedo le contuvo un penal a Carlos Villagra, evitando que el equipo local ampliara la ventaja. El encuentro fue dirigido por Leila Argañaraz.
También por esa zona, Argentinos del Norte derrotó a Amalia por 2 a 1. Los goles del conjunto ganador fueron convertidos por Gonzalo Lizárraga y Agustín Lazarte, mientras que Emiliano Herrera descontó para los villeros.
Por el Grupo C, todas las miradas estuvieron puestas en el clásico de Burruyacú entre Unión del Norte y Garmendia FC, que volvió a disputarse en la ciudad después de casi 16 años. El último antecedente había sido en septiembre de 2009, por lo que la expectativa era enorme. Tras las reuniones de seguridad, se había decidido que el encuentro se jugara con la presencia de ambas parcialidades, en una jornada que prometía ser una verdadera fiesta del fútbol.
Sin embargo, cuando se disputaban 43 minutos del primer tiempo y Unión del Norte se imponía por 1 a 0 gracias a un penal convertido por Iván Navarro, comenzaron los incidentes que terminaron provocando la suspensión del encuentro. Los hechos se originaron detrás del arco defendido por el arquero de Garmendia FC, donde comenzaron a volar piedras desde ambos sectores.
La situación generó momentos de tensión y obligó a la intervención del cuerpo de Infantería para intentar controlar el desorden. Ante la imposibilidad de garantizar las condiciones de seguridad, el árbitro Pablo Pereyra decidió dar por suspendido el partido a los 43 minutos de la etapa inicial.
De esta manera, el esperado regreso del clásico de Burruyacú quedó empañado por el accionar de un reducido grupo de violentos de ambas parcialidades que terminó arruinando una fiesta deportiva largamente esperada por la comunidad futbolera de la ciudad.
Ahora, el capítulo final de esta historia quedará en manos del Tribunal de Disciplina de la Liga, que deberá analizar el informe de la terna arbitral para determinar las sanciones correspondientes y resolver el futuro del encuentro.
Por el Grupo A, en El Colmenar, Experimental derrotó a Juventud Unida por 1 a 0 con un gol de Agustín Navarro. Con esta victoria, el conjunto local quedó como único líder de la zona.
Por el Grupo D, San Pablo derrotó a Santa Lucía FC por 2 a 0 gracias a los goles de Gonzalo Quinteros y Carlos Romero.
La fecha continuará hoy con dos clásicos: Central Norte - All Boys Villa Mitre - Talleres. Además, jugarán Famaillá ante San Fernando, Ateneo Parroquial frente a Almirante Brown, Alto Verde contra Concepción FC, Santa Rosa frente a La Providencia, Deportivo Graneros ante Deportivo Aguilares, Sportivo Trinidad frente a San Lorenzo de Santa Ana y Deportivo Llorens contra Deportivo Marapa.
El domingo la programación continuará con otros seis cotejos.
La undécima fecha tendrá un atractivo cierre el próximo martes por el Interzonal B-C, cuando Atlético Tucumán y Lastenia se enfrenten en el estadio de San Jorge.