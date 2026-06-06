Trigo: la producción rondó las 25 millones de toneladas

A esto se suma un escenario internacional más favorable para Argentina. Las recientes proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) muestran una caída en la producción de trigo en EEUU, mientras que Australia también podría registrar una merma significativa en su cosecha respecto de campañas anteriores. Esta situación comenzó a generar una mejora en las cotizaciones internacionales y devolvió competitividad al cereal argentino.