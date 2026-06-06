EconomíaRural

Creció la exportación de huevos
Hace 8 Hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundió que las exportaciones de ovoproductos crecieron un 28,5% en valor interanual durante el primer cuatrimestre de 2026, por un total de U$S 10,8 millones, según datos suministrados por la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Censos y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En cuanto a volumen, las ventas alcanzaron las 1.312 toneladas, superando en un 8% a igual período de 2025.

Los principales destinos fueron Dinamarca, Japón, Chile, Austria y Macedonia del Norte, seguidos de Suecia, Rusia, Arabia Saudita, Costa Rica, Perú, Colombia, Uruguay, Ecuador y México.

Cabe destacar que a pocos días de la entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, la Argentina cubrió el total de la cuota sin arancel de 333 toneladas de huevo entero y yema -equivalentes huevo fresco- asignada al bloque. Entre los ovoproductos exportados en 2026 se destacan el huevo entero, la yema y la albúmina en polvo, cuyo destino es la industria alimenticia de mayonesas, panificados, budines, pastas y helados, entre otros.

La producción de huevos aporta una proteína de excelente calidad nutricional, muy accesible y versátil para preparar alimentos con una amplia distribución regional; principalmente en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Salta, lo que la constituye en una actividad dinamizadora que brinda trabajo y arraigo en todo el país.

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