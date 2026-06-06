Creció la exportación de huevos

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación difundió que las exportaciones de ovoproductos crecieron un 28,5% en valor interanual durante el primer cuatrimestre de 2026, por un total de U$S 10,8 millones, según datos suministrados por la Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal sobre la base del Instituto Nacional de Estadística y Censos y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En cuanto a volumen, las ventas alcanzaron las 1.312 toneladas, superando en un 8% a igual período de 2025.