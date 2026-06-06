Ofrecerán plantines micropropagados de arándano

La utilización de plantines micropropagados ofrece múltiples ventajas para productores. Entre ellas pueden mencionarse la uniformidad de crecimiento, la disponibilidad de material vegetal genéticamente homogéneo, la rápida multiplicación de materiales seleccionados y un mayor control sobre la calidad del proceso de producción.
Asimismo, la producción bajo condiciones controladas permite una mejor trazabilidad del material vegetal y un seguimiento permanente de cada etapa del proceso, desde la planta madre hasta la obtención del plantín listo para invernadero.
Estas características resultan especialmente importantes en cultivos perennes como el arándano, donde la inversión inicial es significativa y la calidad de las plantas utilizadas puede influir durante toda la vida útil de la plantación.
Es por ello que una etapa importante de este trabajo tiene que ver con la disponibilidad de plantines y planificación de la demanda.
Como parte de esta iniciativa, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) prevé ofrecer a los productores plantines micropropagados de arándano obtenidos mediante protocolos desarrollados y validados localmente. El objetivo es poner a disposición del sector material vegetal de alta calidad genética y sanitaria a valores competitivos y acordes a los estándares del mercado, contribuyendo a fortalecer la producción regional.
Dado que la producción de plantines mediante técnicas de micropropagación requiere una adecuada planificación y tiempos de producción que pueden extenderse durante varios meses, resulta fundamental estimar con anticipación la demanda potencial del sector.
Con este propósito, la Eeaoc pondrá a disposición de los interesados un formulario en línea accesible desde su sitio web institucional, donde los productores podrán registrar su demanda anticipada de plantines. Esta información permitirá planificar la producción futura en función de las necesidades reales del sector y optimizar la disponibilidad de material vegetal. El registro constituirá una herramienta fundamental para dimensionar la demanda, organizar la producción y acompañar de manera eficiente las necesidades de los productores.