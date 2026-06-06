Ofrecerán plantines micropropagados de arándano

Con este propósito, la Eeaoc pondrá a disposición de los interesados un formulario en línea accesible desde su sitio web institucional, donde los productores podrán registrar su demanda anticipada de plantines. Esta información permitirá planificar la producción futura en función de las necesidades reales del sector y optimizar la disponibilidad de material vegetal. El registro constituirá una herramienta fundamental para dimensionar la demanda, organizar la producción y acompañar de manera eficiente las necesidades de los productores.