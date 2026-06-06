EconomíaRural

Ofrecerán plantines micropropagados de arándano

La Eeaoc busca que el productor tenga material de calidad a valores competitivos.

Ofrecerán plantines micropropagados de arándano
Hace 8 Hs

La utilización de plantines micropropagados ofrece múltiples ventajas para productores. Entre ellas pueden mencionarse la uniformidad de crecimiento, la disponibilidad de material vegetal genéticamente homogéneo, la rápida multiplicación de materiales seleccionados y un mayor control sobre la calidad del proceso de producción.

Asimismo, la producción bajo condiciones controladas permite una mejor trazabilidad del material vegetal y un seguimiento permanente de cada etapa del proceso, desde la planta madre hasta la obtención del plantín listo para invernadero.

Estas características resultan especialmente importantes en cultivos perennes como el arándano, donde la inversión inicial es significativa y la calidad de las plantas utilizadas puede influir durante toda la vida útil de la plantación.

Es por ello que una etapa importante de este trabajo tiene que ver con la disponibilidad de plantines y planificación de la demanda.

Como parte de esta iniciativa, la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) prevé ofrecer a los productores plantines micropropagados de arándano obtenidos mediante protocolos desarrollados y validados localmente. El objetivo es poner a disposición del sector material vegetal de alta calidad genética y sanitaria a valores competitivos y acordes a los estándares del mercado, contribuyendo a fortalecer la producción regional.

Dado que la producción de plantines mediante técnicas de micropropagación requiere una adecuada planificación y tiempos de producción que pueden extenderse durante varios meses, resulta fundamental estimar con anticipación la demanda potencial del sector.

Con este propósito, la Eeaoc pondrá a disposición de los interesados un formulario en línea accesible desde su sitio web institucional, donde los productores podrán registrar su demanda anticipada de plantines. Esta información permitirá planificar la producción futura en función de las necesidades reales del sector y optimizar la disponibilidad de material vegetal. El registro constituirá una herramienta fundamental para dimensionar la demanda, organizar la producción y acompañar de manera eficiente las necesidades de los productores.

Temas Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Recomendaciones del Senasa para evitar la triquinosis

Recomendaciones del Senasa para evitar la triquinosis

Limón: en lo que va del año se exportaron 27.000 t

Limón: en lo que va del año se exportaron 27.000 t

Lo más popular
¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer
1

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles
2

Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán
3

La previa al Mundial se juega en McDonald’s de Tucumán

Un cardón y la firma de un genio en la etiqueta: cómo Michel Rolland revolucionó los vinos de Yacochuya
4

Un cardón y la firma de un genio en la etiqueta: cómo Michel Rolland revolucionó los vinos de Yacochuya

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias
5

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Ranking notas premium
San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones
1

San Miguel de Tucumán: la plaza Urquiza será remodelada por $1.500 millones

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura
2

Denuncian al vocal de la Cámara de Apelaciones Mario Leal ante el Consejo de la Magistratura

El guardián del ayer: el ambicioso proyecto digital para resucitar la memoria histórica y fotográfica de Tucumán
3

El guardián del ayer: el ambicioso proyecto digital para resucitar la memoria histórica y fotográfica de Tucumán

Mientras Yllana se juega mucho este domingo, otra salida de peso podría producirse en San Martín
4

Mientras Yllana se juega mucho este domingo, otra salida de peso podría producirse en San Martín

Con Ulises Vera encendido, pero con dudas lejos de casa: así llega Quilmes, el rival de San Martín
5

Con Ulises Vera encendido, pero con dudas lejos de casa: así llega Quilmes, el rival de San Martín

Más Noticias
Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles

Virginia Mones Ruiz, el gran amor del Indio Solari y su apoyo en los años más difíciles

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

¿Cuándo prescribe una deuda de tarjeta de crédito? El plazo clave que debés conocer

Día del Medio Ambiente: qué es la experiencia innovación sostenible

Día del Medio Ambiente: qué es la experiencia innovación sostenible

Congreso de Alfabetización: “Con IA ahora se evalúan los procesos”

Congreso de Alfabetización: “Con IA ahora se evalúan los procesos”

“Experiencia García”: una jornada con todo el universo de Charly

“Experiencia García”: una jornada con todo el universo de Charly

Teatro Alberdi: amar más allá del miedo, los prejuicios y el paso del tiempo

Teatro Alberdi: amar más allá del miedo, los prejuicios y el paso del tiempo

Una propuesta musical para recorrer varios géneros en el Centro Cultural Virla

Una propuesta musical para recorrer varios géneros en el Centro Cultural Virla

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Números de Oro: la suerte llegó a cuatro mujeres que celebraron el premio millonario junto a sus familias

Comentarios