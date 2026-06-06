EconomíaRural

Exposición nacional La cabaña San Vicente logró siete campeonas en Corrientes
Exposición nacional La cabaña San Vicente logró siete campeonas en Corrientes
Hace 7 Hs

La semana pasada se realizó a Exposición Nacional Braford en Corrientes, organizada por la Asociación Braford Argentina, uno de los eventos ganaderos más importantes del país. Se celebra anualmente en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes y dentro de la Nacional de razas, está la jura de la raza Braford, de la raza Brangus y de la raza Brahman.

Del evento participó la cabaña tucumana San Vicente, que presentó animales en la raza Bradford y en la raza Brangus.

Dentro de la jura de la raza Bradford, la cabaña obtuvo la gran campeona hembra, un animal de gran jerarquía. “La dedicación y el trabajo en conjunto de todos permitió que se logre dicha distinción”, manifestó Juan Carbajal.

Además, la cabaña obtuvo seis campeones de categoría entre terneros, ternera, terneras y vaquillas, y toritos, o toros. “Fue una gran actuación de San Vicente; llevamos 10 animales entre las dos razas, de los cuales siete fueron campeones de categoría. Y dentro de esos siete salió la gran campeona hembra de la raza, Bradford. Estamos muy contentos por la actuación de San Vicente y por la genética que mostramos en la exposición; como tucumanos, estamos orgullosos”, añadió.

En la Exposición Nacional Braford se compite con las cabañas de provincias como Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Córdoba, Santiago del Estero y Salta. Van las principales cabañas del país para mostrar los mejores animales de las raza Bradford, Brangus y Brahman. En el evento se expone la mejor genética disponible de la Argentina.


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