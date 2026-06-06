Exposición nacional La cabaña San Vicente logró siete campeonas en Corrientes

Además, la cabaña obtuvo seis campeones de categoría entre terneros, ternera, terneras y vaquillas, y toritos, o toros. “Fue una gran actuación de San Vicente; llevamos 10 animales entre las dos razas, de los cuales siete fueron campeones de categoría. Y dentro de esos siete salió la gran campeona hembra de la raza, Bradford. Estamos muy contentos por la actuación de San Vicente y por la genética que mostramos en la exposición; como tucumanos, estamos orgullosos”, añadió.