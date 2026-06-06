Mundial 2026: dos de cada tres personas opinan que habrá más oportunidades de concretar citas

Además, el 66% considera que el Mundial puede convertirse en una excusa para una infidelidad, reforzando la idea de que los grandes eventos suelen alterar rutinas y generar comportamientos distintos a los habituales. "Los grandes eventos tienen la capacidad de modificar temporalmente la forma en que las personas se relacionan. El Mundial genera conversaciones, encuentros y espacios compartidos que muchas veces facilitan nuevas conexiones. Más allá del resultado de los partidos, también es un momento donde las personas suelen mostrarse más abiertas a experiencias diferentes", explica Silvia Rubies, Directora de Comunicación de la plataforma de citas.