Mundial 2026: dos de cada tres personas opinan que habrá más oportunidades de concretar citas

Resumen para apurados
- Según una encuesta de Gleeden a 25.500 usuarios en Latinoamérica, dos de cada tres personas opinan que el Mundial 2026 generará más oportunidades para concretar citas.
- El clima festivo, las reuniones y las apps de citas facilitan los encuentros. El 48% de los encuestados prioriza la sensación de libertad por sobre el anonimato o la emoción.
- El evento modificará las relaciones; el 81% de los viajeros prevé encuentros casuales. Esto muestra cómo las grandes citas deportivas alteran conductas y rutinas habituales.
El Mundial 2026 no solo mueve fanáticos: también parece mover vínculos. Así lo reflejó la encuesta de “Gleeden”, la primera e innovadora plataforma de encuentros extramatrimoniales y no monógamos diseñada por y para mujeres. En un total de 25.500 personas relevadas desde el portal de la región Latinoamericana, el sondeo reveló que dos de cada tres usuarios creen que el torneo favorece nuevos encuentros, a pesar de que el 92% asegura que no viajará para seguir la competencia en persona.
Claramente para esa población no todo pasa porque la pelota ruede dentro de la cancha. Puede ser lo más importante de la época, pero no lo único. Las reuniones para ver partidos, encuentros con amigos, celebraciones y conversaciones que giran alrededor del torneo son los puntos que se destacaron en la encuesta y que fueron considerados como ámbitos que crean más oportunidades para conocer gente y ampliar los círculos sociales.
De hecho, cuando se les preguntó qué factor pesa más a la hora de vivir una aventura durante el Mundial, el 48% señaló la sensación de libertad y oportunidad, por encima del anonimato (25%), la emoción propia del evento (23%) o el consumo de alcohol (4%).
La tecnología también acompaña esta tendencia. El 84% considera que las aplicaciones de citas facilitan los encuentros durante eventos masivos como el Mundial, consolidándose como una herramienta habitual para conectar con personas que comparten intereses y experiencias similares.
Los que estarán en el torneo
Entre quienes sí tienen previsto viajar para seguir la competencia, la predisposición a nuevas experiencias es aún más evidente. El 81% de los encuestados asegura que no descarta tener un encuentro casual si surge la oportunidad, una cifra que refleja cómo este tipo de eventos puede influir en la manera en que las personas se relacionan.
Además, el 66% considera que el Mundial puede convertirse en una excusa para una infidelidad, reforzando la idea de que los grandes eventos suelen alterar rutinas y generar comportamientos distintos a los habituales. "Los grandes eventos tienen la capacidad de modificar temporalmente la forma en que las personas se relacionan. El Mundial genera conversaciones, encuentros y espacios compartidos que muchas veces facilitan nuevas conexiones. Más allá del resultado de los partidos, también es un momento donde las personas suelen mostrarse más abiertas a experiencias diferentes", explica Silvia Rubies, Directora de Comunicación de la plataforma de citas.