Mundial 2026

Scaloni habla antes del Mundial: qué se espera que diga sobre Messi, los lesionados y la lista

La evolución del "10", Julián Álvarez, Leandro Paredes y otros jugadores concentra la atención a pocos días del debut ante Argelia.

Scaloni habla antes del Mundial: qué se espera que diga sobre Messi, los lesionados y la lista
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El DT Lionel Scaloni dará una conferencia este viernes en Texas, antes del amistoso de Argentina ante Honduras, para aclarar la situación física de Messi y los lesionados.
  • Tras entrenar en Kansas, el plantel viajó a Texas. Preocupa la evolución física de Julián Álvarez y otros futbolistas, bajo el recuerdo de los cambios de lista en Qatar 2022.
  • El amistoso con Honduras definirá el once titular para el debut mundialista ante Argelia y confirmará si Scaloni debe realizar modificaciones de urgencia en la lista final.
Resumen generado con IA

La selección argentina afrontará este viernes una jornada clave en la preparación para el Mundial 2026. Luego de varios días de trabajo en Kansas, la delegación viajará a Texas para disputar el amistoso ante Honduras y todas las miradas estarán puestas en Lionel Scaloni, quien brindará su primera conferencia de prensa desde el inicio de la concentración en Estados Unidos.

A apenas 11 días del debut frente a Argelia, el entrenador responderá preguntas sobre varios de los temas que generan preocupación alrededor del plantel. El principal foco estará puesto en la situación física de algunos jugadores que llegaron con molestias y que durante los últimos entrenamientos trabajaron de manera diferenciada.

Uno de los casos que más atención despierta es el de Julián Álvarez. El delantero había recibido el alta médica tras superar un esguince de tobillo, pero una nueva inflamación encendió las alarmas durante una práctica. Si bien desde el cuerpo técnico transmiten tranquilidad, se espera que Scaloni brinde detalles sobre su evolución y sobre las posibilidades de que llegue en plenitud al inicio de la Copa del Mundo.

Además, Nicolás Paz, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Lionel Messi y Emiliano Martínez continúan bajo seguimiento médico. Todos evolucionan favorablemente, aunque la conferencia permitirá conocer de primera mano cómo se encuentran y qué plazos maneja el cuerpo técnico para su recuperación definitiva.

La lista y el equipo, otros temas en agenda

Otro de los puntos que podría abordar Scaloni tiene relación con la lista mundialista. Aunque desde la AFA sostienen que no habrá modificaciones, el antecedente de Qatar 2022 obliga a mantener la cautela. Por esa razón, varios futbolistas permanecen en estado de alerta ante una eventual convocatoria de emergencia.

También se esperan definiciones sobre el equipo que enfrentará a Honduras este sábado. El amistoso será la primera prueba formal antes del Mundial y podría ofrecer pistas importantes sobre la formación que el entrenador imagina para el estreno frente a Argelia. Con el debut cada vez más cerca, la palabra de Scaloni aparece como una de las más esperadas por los hinchas argentinos.

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