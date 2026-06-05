Scaloni habla antes del Mundial: qué se espera que diga sobre Messi, los lesionados y la lista

Uno de los casos que más atención despierta es el de Julián Álvarez. El delantero había recibido el alta médica tras superar un esguince de tobillo, pero una nueva inflamación encendió las alarmas durante una práctica. Si bien desde el cuerpo técnico transmiten tranquilidad, se espera que Scaloni brinde detalles sobre su evolución y sobre las posibilidades de que llegue en plenitud al inicio de la Copa del Mundo.