Creatina y proteína: suplementación personalizada cuando no todo es para todos

“La nutrición es vox populi”, dice con preocupación Nicolás Ramos, nutricionista de San Martín de Tucumán, Tarucas y del Centro de Alto Rendimiento de la Unión Argentina de Rugby. Se refiere a la suplementación nutricional y deportiva, una especie de hacks que ganaron terreno en las últimas décadas y que potencian funciones orgánicas. La correcta alimentación y lo que gira en torno a ella siempre fue tema popular. Pero con la masificación de información en medios y redes, hoy, un buen número de personas consume a mansalva cuanto tip encuentra publicado. Aunque puede tratarse de una democratización de la información, de una llegada más amplia, esta práctica esconde un peligro que se ignora: la suplementación debe ser personalizada e indicada por un especialista.