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El tenis argentino celebra: Zeballos volvió a meterse en la final de Roland Garros

El marplatense y el español Marcel Granollers derrotaron a la dupla italiana Bolelli-Vavassori y quedaron a un triunfo del título.

El tenis argentino celebra: Zeballos volvió a meterse en la final de Roland Garros
Hace 52 Min

Resumen para apurados

  • El tenista argentino Horacio Zeballos y el español Marcel Granollers clasificaron este viernes a la final de dobles de Roland Garros en París tras vencer a Bolelli y Vavassori.
  • La dupla, máxima favorita, venció por 7-6 y 6-4 a los italianos. Es su segunda final consecutiva en el torneo parisino, donde defienden el título obtenido el año pasado.
  • En la final se medirán ante Heliovaara y Patten. Un triunfo consagraría a Zeballos como uno de los mejores doblistas de la historia y revalidará su liderazgo mundial.
Resumen generado con IA

Horacio Zeballos continúa agrandando su historia en el tenis mundial. El argentino se clasificó este viernes a la final de dobles de Roland Garros junto al español Marcel Granollers y quedó a una victoria de conquistar nuevamente el Grand Slam parisino.

La dupla hispano-argentina, máxima favorita del certamen, derrotó en semifinales a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori por 7-6 (4) y 6-4 en un partido muy equilibrado, que se resolvió gracias a la solidez que mostraron en los momentos decisivos de cada set.

Con este triunfo, Zeballos y Granollers alcanzaron por segundo año consecutivo la final de Roland Garros y ratificaron el excelente momento que atraviesan como pareja. El año pasado levantaron el trofeo en París y posteriormente sumaron también el título del Abierto de Estados Unidos, consolidándose como una de las duplas más fuertes del circuito.

Para el marplatense, la clasificación representa un nuevo capítulo en una carrera que ya lo ubica entre los mejores doblistas de la historia del tenis argentino. Además, tendrá la oportunidad de defender la corona obtenida en 2025 y sumar un nuevo trofeo de Grand Slam a su palmarés.

La chance de otro título grande

En la final, Zeballos y Granollers se enfrentarán al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten, segundos preclasificados del torneo. La dupla europea también llega en gran nivel y promete una definición de máxima exigencia sobre el polvo de ladrillo de París.

Con la experiencia de haber conquistado títulos importantes y el respaldo de una temporada nuevamente destacada, el argentino buscará cerrar otra semana inolvidable. A un partido de la gloria, Zeballos vuelve a estar donde mejor se siente: peleando por un título grande en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial.

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