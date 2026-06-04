Fiebre por el básquet en Kansas: El divertido video de la Selección tirando al aro que causó furor en las redes
En medio de la concentración de cara al Mundial 2026, los futbolistas albicelestes se distendieron con la pelota naranja. La destacada técnica de Lautaro Martínez y los lanzamientos con una sola mano del "Dibu" Martínez se llevaron todas las miradas.
Resumen para apurados
- La selección argentina de fútbol causó furor en redes con un video jugando al básquetbol en Kansas City durante su concentración para el Mundial de 2026.
- Lautaro Martínez y Tagliafico destacaron por su técnica debido a su pasado en el básquet, mientras que el Dibu Martínez lanzó a una mano por una lesión en su dedo.
- Este distendido momento muestra la armonía del plantel rumbo al Mundial 2026 y fortalece la conexión con los hinchas a través de un contenido sumamente viral en las redes.
La cuenta oficial de TikTok de la selección argentina revolucionó a los hinchas con la publicación de un video titulado “Probando la puntería en Kansas”. Grabado en las instalaciones del Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, el clip mostró la faceta basquetbolística de los jugadores en un momento de distensión en medio de la exigente preparación de cara al Mundial 2026.
Si bien varios integrantes del plantel se animaron a probar sus habilidades con la pelota naranja, Nicolás Tagliafico y Lautaro Martínez fueron quienes más aptitudes demostraron. El gran nivel de ambos llamó tanto la atención que la propia cuenta oficial de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB) se hizo eco del video con un elogioso posteo: “¡Mirá esa técnica de tiro!”.
El pasado basquetbolístico de Lautaro Martínez
La sorprendente fluidez del "Toro" a la hora de lanzar no es ninguna casualidad. Criado en Bahía Blanca, la ciudad argentina con mayor tradición e historia en este deporte, el delantero del Inter de Milán practicó activamente ambas disciplinas durante su adolescencia.
A los 15 años, Lautaro tuvo que tomar una decisión crucial que marcaría el rumbo de su vida y optar definitivamente por el fútbol. Según reveló su hermano menor, Jano Martínez (actual figura de Ferro Carril Oeste en la Liga Nacional), el atacante estuvo sumamente cerca de volcarse por el baloncesto. Tagliafico, el otro gran destacado del compacto, también tuvo su incursión en las canchas de básquet durante su infancia.
El "Dibu" a una mano
Otra de las grandes perlitas del entrenamiento la aportó Emiliano "Dibu" Martínez, quien sorprendió a todos al encestar lanzando con una sola mano. El trasfondo de su particular técnica responde a un plan de cuidado físico, ya que el arquero se está recuperando de una fractura en uno de sus dedos de la mano. Por este motivo, sus trabajos específicos de fútbol se vienen desarrollando sin guantes y evitando utilizar la extremidad afectada.