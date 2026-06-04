Fiebre por el básquet en Kansas: El divertido video de la Selección tirando al aro que causó furor en las redes

Otra de las grandes perlitas del entrenamiento la aportó Emiliano "Dibu" Martínez, quien sorprendió a todos al encestar lanzando con una sola mano. El trasfondo de su particular técnica responde a un plan de cuidado físico, ya que el arquero se está recuperando de una fractura en uno de sus dedos de la mano. Por este motivo, sus trabajos específicos de fútbol se vienen desarrollando sin guantes y evitando utilizar la extremidad afectada.