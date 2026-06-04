Otro candidato que no pudo: en su penúltimo amistoso, España igualó ante Irak

La puesta a punto de la selección española de cara al Mundial 2026 dejó más dudas que certezas en su última presentación en suelo europeo. En el estadio de Riazor, España no pudo quebrar el cerrojo defensivo de Irak y terminó cosechando un pálido empate 1-1 en un encuentro plano y con escaso vuelo futbolístico. El compromiso sirvió principalmente como banco de pruebas para el entrenador Luis de la Fuente, antes de emprender de forma oficial el viaje a Estados Unidos este viernes.