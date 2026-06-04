Con acento tucumano: Joaquín Nóblega fue figura en el regreso de Lanús a la Liga Nacional

El esfuerzo de miles de noches persiguiendo un sueño se transformó en una realidad imborrable para Joaquín Nóblega. El jugador tucumano se consagró campeón de la Liga Argentina 2025/26 y guió a Lanús de regreso a la Liga Nacional, la élite absoluta del básquetbol del país, tras cerrar la serie final por un global de 3-1 ante San Isidro de San Francisco. En un Microestadio Antonio Rotili desbordado por cinco mil almas, Nóblega emergió como una de las figuras más importantes y determinantes de la velada.