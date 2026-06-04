Con acento tucumano: Joaquín Nóblega fue figura en el regreso de Lanús a la Liga Nacional
El jugador nacido en Tafí Viejo firmó una planilla brillante con 11 puntos, 6 rebotes y 5 robos en la victoria definitiva del "Granate" ante San Isidro. Tras el 67-52 en un microestadio colmado, el base festejó el título de la Liga Argentina y el ansiado boleto a la máxima categoría del básquet nacional.
Resumen para apurados
- El tucumano Joaquín Nóblega lideró a Lanús al campeonato de la Liga Argentina 2025/26 y al ascenso a la Liga Nacional de básquetbol tras vencer a San Isidro en Buenos Aires.
- Con una gran actuación de Nóblega (11 puntos), Lanús se impuso 3-1 en la serie final ante San Isidro. El club bonaerense concreta así su regreso a la elite tras diez años de ausencia.
- Este logro devuelve a Lanús a los primeros planos del básquetbol argentino y consagra a Nóblega como una de las figuras emergentes más determinantes de la disciplina en el país.
El esfuerzo de miles de noches persiguiendo un sueño se transformó en una realidad imborrable para Joaquín Nóblega. El jugador tucumano se consagró campeón de la Liga Argentina 2025/26 y guió a Lanús de regreso a la Liga Nacional, la élite absoluta del básquetbol del país, tras cerrar la serie final por un global de 3-1 ante San Isidro de San Francisco. En un Microestadio Antonio Rotili desbordado por cinco mil almas, Nóblega emergió como una de las figuras más importantes y determinantes de la velada.
El base completó una actuación integral de altísimo calibre en el partido más caliente del campeonato. Su planilla individual reflejó el enorme sacrificio y el criterio táctico que aportó cuando las papas quemaban y el balón pesaba una tonelada:
El base tucumano tuvo un aporte integral sumamente valioso para el Granate, mostrando una gran presencia ofensiva al convertir 11 puntos clave para destrabar los momentos de sequía del equipo, aportando sacrificio bajo el aro al colaborar activamente en la zona pintada con 6 rebotes y exhibiendo una enorme intensidad defensiva al firmar 5 recuperos en primera línea para activar las transiciones rápidas.
De la paridad al quiebre del partido
El inicio del juego no fue sencillo para el "Granate", que sufrió serias inconsistencias en sus ataques y demoró seis minutos en anotar su primer tiro de campo, permitiendo que la visita se escapara 12-3 de la mano de Hooper y Lambrisca. A pesar de la incomodidad general, el dueño de casa la sacó barata y cerró el primer cuarto abajo por 12-9.
En el segundo período llegó la gran reacción comandada por el banco de Manu Anglese. Con una defensa asfixiante y bombas perimetrales, Lanús metió un parcial demoledor de 14-0 para dar vuelta el marcador 26-18 gracias al aporte de Whitfield (9). Sin embargo, San Isidro reaccionó antes del descanso con una ráfaga de 14-3 y se marchó al entretiempo en ganancia por 32-29.
Tras pasar por los vestuarios, el encuentro se tornó sumamente físico, signado por los roces y las marcas férreas. San Isidro llegó a mandar 44-39 con Lambrisca como faro, pero el dueño de casa ajustó las tuercas a tiempo y logró ingresar al último capítulo con la mínima ventaja a favor (45-44).
En el epílogo se produjo la merma definitiva del conjunto cordobés, al que cada avance se le tornó una quimera debido al cansancio. Lanús aprovechó el envión espiritual de su gente y encontró en Lucio Reinaudi (autor de 8 puntos clave en el cierre) y en el incansable trabajo de Martín Franchino (13 tantos y 10 rebotes) los argumentos para estirar la diferencia a un irreversible 58-48 a falta de cuatro minutos, que sentenció la historia.
Un grito sagrado con sello propio
La consistencia de Nóblega a lo largo de todo el torneo nacional tuvo su merecido premio con el pitazo final que decretó el 67-52 definitivo. Bajo un verdadero terremoto de cantos, abrazos y lágrimas, Lanús concretó su regreso a los primeros planos del básquet argentino, un lugar de privilegio del que se había ausentado en el año 2016. La copa viaja hacia el sur de Buenos Aires, pero una parte importante de este festejo tiene tonada tucumana gracias al enorme campeonato de Joaquín Nóblega.