Que dice la ciencia de dormir mal y recuperar el fin de semana

Una investigación liderada por especialistas de la Universidad de Colorado analizó qué ocurre en el cuerpo cuando las personas duermen poco durante varios días seguidos y luego intentan compensarlo con largas horas de descanso. Los resultados mostraron que el llamado “sueño de recuperación” no logra revertir algunos efectos de la falta de sueño y hasta podría empeorar ciertos procesos del organismo.