Murió José Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y uno de los grandes goleadores del fútbol argentino

Nacido y criado en el barrio porteño de Flores, comenzó su vínculo con el Ciclón desde muy joven. Obsesivo con los entrenamientos y perfeccionista dentro del área, construyó una carrera marcada por la eficacia goleadora y una personalidad tan fuerte como carismática. Su talento también lo llevó a vestir la camiseta de la Selección argentina, con la que participó en dos Copas del Mundo.