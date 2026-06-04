Murió José Sanfilippo, leyenda de San Lorenzo y uno de los grandes goleadores del fútbol argentino

Resumen para apurados
- El exfutbolista José Sanfilippo, máximo goleador histórico de San Lorenzo, falleció a los 91 años en Argentina, generando luto en el deporte nacional por su destacada trayectoria.
- Apodado "El Nene", anotó 205 goles en San Lorenzo, jugó dos Mundiales y, tras retirarse, mantuvo una amplia vigencia en los medios gracias a su estilo frontal como comentarista.
- Su deceso conmociona al fútbol argentino, que despide a un ícono histórico cuyo legado de eficacia goleadora y fuerte personalidad marcará a las futuras generaciones del club.
El fútbol argentino atraviesa una jornada de luto. A los 91 años falleció José Sanfilippo, uno de los goleadores más importantes de la historia del deporte nacional y máximo artillero histórico de San Lorenzo, club en el que construyó una leyenda que perdura hasta la actualidad.
Conocido popularmente como "El Nene", Sanfilippo fue una de las grandes figuras del fútbol argentino durante las décadas de 1950 y 1960. Su extraordinaria capacidad goleadora lo convirtió en un ídolo de San Lorenzo, institución con la que marcó 205 goles oficiales y conquistó varios títulos, transformándose en uno de los máximos referentes de la historia azulgrana.
Nacido y criado en el barrio porteño de Flores, comenzó su vínculo con el Ciclón desde muy joven. Obsesivo con los entrenamientos y perfeccionista dentro del área, construyó una carrera marcada por la eficacia goleadora y una personalidad tan fuerte como carismática. Su talento también lo llevó a vestir la camiseta de la Selección argentina, con la que participó en dos Copas del Mundo.
Más allá de sus estadísticas, Sanfilippo dejó una marca profunda en generaciones de hinchas. Su nombre quedó asociado para siempre a una época en la que los grandes delanteros dominaban el fútbol argentino a fuerza de goles, talento y carácter.
Una figura que trascendió el fútbol
Tras su retiro de la actividad profesional, Sanfilippo continuó ligado a la vida pública. Durante años desarrolló una extensa carrera como comentarista deportivo, donde mantuvo el estilo frontal y polémico que lo caracterizó desde sus tiempos de futbolista. Sus opiniones solían generar repercusión y lo mantuvieron vigente en los medios de comunicación durante décadas.
La noticia de su fallecimiento generó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico. San Lorenzo pierde a uno de sus máximos ídolos y el fútbol argentino despide a una de las figuras más emblemáticas de su historia, un goleador que convirtió su apellido en sinónimo de gol y que dejó una huella imborrable en varias generaciones de aficionados.