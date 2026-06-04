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¿Qué pasó con Agostina Vega?: las dudas que la autopsia aún no logra responder

La investigación por el asesinato de Agostina Vega continúa sumando pruebas, pero los peritos trabajan con cautela debido a las dificultades que presentó el análisis forense del cuerpo.

El crimen de Agostina Vega y los interrogantes que aún intentan resolver los peritos
El crimen de Agostina Vega y los interrogantes que aún intentan resolver los peritos La Nación
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La justicia investiga en Córdoba el femicidio de Agostina Vega, hallada el 30 de mayo en un descampado, tras determinarse preliminarmente que murió por asfixia mecánica.
  • El avanzado deterioro del cuerpo, que el sospechoso habría retenido horas antes de descartar, dificulta las pericias forenses, aunque ya se descartó que estuviera embarazada.
  • Los peritos realizarán estudios biológicos complejos para precisar la fecha y mecánica de muerte, claves para esclarecer un caso que genera gran conmoción social en la provincia.
Resumen generado con IA

La investigación por el crimen de Agostina Vega continúa avanzando en Córdoba, aunque los especialistas forenses se enfrentan a importantes obstáculos para determinar con precisión algunos aspectos clave del caso. El estado en que fue hallado el cuerpo de la adolescente complicó la obtención de evidencias y obligó a los peritos a extremar los cuidados en el análisis.

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia.

“¿Por qué me maltrataste toda la vida?”: la carta de Agostina Vega que encontró su abuelo y ya analiza la Justicia.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que los estudios preliminares apuntan a que la joven habría muerto por asfixia mecánica. Sin embargo, el nivel de deterioro y las condiciones en las que fueron encontrados los restos generan dificultades para confirmar otras hipótesis mediante pruebas científicas.

Qué determinó el informe preliminar de la autopsia

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los primeros resultados forenses detectaron un severo daño en distintos órganos, situación que limitó la realización de algunos procedimientos habituales en este tipo de investigaciones.

Los especialistas señalaron que el estado de los restos impidió obtener determinadas muestras que podrían haber aportado información relevante para la causa.

Por otra parte, las pericias permitieron establecer que Agostina Vega no estaba embarazada al momento de su muerte. Expertos consultados sobre el caso remarcaron que las características del hallazgo representan una situación poco frecuente dentro de las investigaciones criminales, por lo que cualquier conclusión deberá ser respaldada por análisis complementarios.

Por qué el estado del cuerpo dificulta las pericias

Los investigadores sostienen que las condiciones en las que fueron encontrados los restos de la adolescente podrían afectar algunos resultados periciales y obligan a actuar con especial cautela. 

Según trascendió, los restos fueron localizados el sábado 30 de mayo en un descampado ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, en la ciudad de Córdoba. La hipótesis que manejan los investigadores indica que Claudio Barrelier, ex pareja de la madre de la adolescente, habría permanecido varias horas con el cuerpo antes de descartarlo.

Las imágenes de cámaras de seguridad incorporadas a la causa muestran movimientos que son analizados por los investigadores para reconstruir los momentos posteriores al crimen.

Los estudios que aún podrían aportar información clave

A medida que avanzan las pericias, los especialistas continúan trabajando para determinar con mayor precisión distintos aspectos relacionados con la fecha de muerte y la mecánica del hecho.

Expertos en criminalística explicaron que algunos análisis biológicos permiten obtener información relevante incluso cuando existe un importante proceso de descomposición, aunque la complejidad del caso obliga a interpretar cada resultado con prudencia.

Mientras tanto, la investigación sigue sumando pruebas y testimonios para esclarecer uno de los crímenes que más conmoción generó en Córdoba durante las últimas semanas.


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