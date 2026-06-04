Política

Agustín Romano Norri busca rediseñar el transporte con apoyo de Rodríguez Larreta

El legislador radical mantuvo un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires con el legislador porteño y ex jefe de Gobierno de la Capital Federal.

Agustín Romano Norri y Rodríguez Larreta
Agustín Romano Norri y Rodríguez Larreta INSTAGRAM
Hace 4 Hs

Los tiempos electorales se acercan y cualquier gesto político o foto en las redes sociales tienen interpretaciones vinculadas a lo que se vendrá en 2027. Tal es el caso del legislador Agustín Romano Norri (bloque Movimiento Radical Tucumán), quien mantuvo un encuentro en la Ciudad de Buenos Aires con el legislador porteño y ex jefe de Gobierno de la Capital Federal, Horacio Rodríguez Larreta, con un eje central en la agenda: la necesidad de reformular el sistema de pasajeros tucumano.

El parlamentario expresó a través de un comunicado que el resultado más concreto de la reunión fue el compromiso por parte del ex jefe de Gobierno porteño de poner a disposición a sus equipos técnicos, los mismos que planificaron y ejecutaron la modernización del transporte en CABA. Estos profesionales son los que diagramaron los cambios en infraestructura vial como el Metrobus y la conectividad multimodal. En ese sentido, se acordó comenzar a delinear un plan estratégico integral adaptado a las necesidades y asimetrías de las ciudades del norte argentino, según se comunicó.

Romano Norri valoró la apertura y la sinergia técnica alcanzada en Buenos Aires con este encuentro. “Está muy bueno tener estos intercambios de proyectos, porque el transporte público está en una crisis terminal en Tucumán y tenemos la obligación de aportar soluciones de fondo. CABA hizo un gran trabajo con el transporte público de pasajeros y vamos a trabajar codo a codo junto al equipo de Rodríguez Larreta en ideas concretas para nuestra provincia”, afirmó el legislador radical.

Contraste

El ex concejal aprovechó el contraste entre la planificación técnica y la realidad local para lanzar duras críticas a la política de transporte que lleva adelante el gobierno de Osvaldo Jaldo. Consideró que la gestión provincial carece de una visión de futuro y se limita a contener los paros mediante asistencia financiera directa a las patronales del sector.

Comienza una semana clave por el transporte público de Tucumán

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El legislador radical no es el único que se acercó a grandes figuras nacionales en los últimos días. El diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) se mostró cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof, una de las figuras fuertes que tiene el peronismo nacional con miras a las presidenciales de 2027. “Argentina tiene un modelo alternativo al ajuste salvaje de Javier Milei”, expresó Yedlin en sus redes sociales.

En el caso de Rodríguez Larreta, sin embargo, se asegura que no aspira a la Casa Rosada sino a recuperar la Jefatura de Gobierno en CABA en 2027.


El parlamentario expresó a través de un comunicado que el resultado más concreto de la reunión fue el compromiso por parte del ex jefe de Gobierno porteño de poner a disposición a sus equipos técnicos, los mismos que planificaron y ejecutaron la modernización del transporte en CABA. Estos profesionales son los que diagramaron los cambios en infraestructura vial como el Metrobus y la conectividad multimodal. En ese sentido, se acordó comenzar a delinear un plan estratégico integral adaptado a las necesidades y asimetrías de las ciudades del norte argentino, según se comunicó.

Romano Norri valoró la apertura y la sinergia técnica alcanzada en Buenos Aires con este encuentro. “Está muy bueno tener estos intercambios de proyectos, porque el transporte público está en una crisis terminal en Tucumán y tenemos la obligación de aportar soluciones de fondo. CABA hizo un gran trabajo con el transporte público de pasajeros y vamos a trabajar codo a codo junto al equipo de Rodríguez Larreta en ideas concretas para nuestra provincia”, afirmó el legislador radical.

Contraste

El ex concejal aprovechó el contraste entre la planificación técnica y la realidad local para lanzar duras críticas a la política de transporte que lleva adelante el gobierno de Osvaldo Jaldo. Consideró que la gestión provincial carece de una visión de futuro y se limita a contener los paros mediante asistencia financiera directa a las patronales del sector.

El legislador radical no es el único que se acercó a grandes figuras nacionales en los últimos días. El diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria) se mostró cerca del gobernador bonaerense Axel Kicillof, una de las figuras fuertes que tiene el peronismo nacional con miras a las presidenciales de 2027. “Argentina tiene un modelo alternativo al ajuste salvaje de Javier Milei”, expresó Yedlin en sus redes sociales.

En el caso de Rodríguez Larreta, sin embargo, se asegura que no aspira a la Casa Rosada sino a recuperar la Jefatura de Gobierno en CABA en 2027.


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