Agustín Romano Norri busca rediseñar el transporte con apoyo de Rodríguez Larreta

El parlamentario expresó a través de un comunicado que el resultado más concreto de la reunión fue el compromiso por parte del ex jefe de Gobierno porteño de poner a disposición a sus equipos técnicos, los mismos que planificaron y ejecutaron la modernización del transporte en CABA. Estos profesionales son los que diagramaron los cambios en infraestructura vial como el Metrobus y la conectividad multimodal. En ese sentido, se acordó comenzar a delinear un plan estratégico integral adaptado a las necesidades y asimetrías de las ciudades del norte argentino, según se comunicó.