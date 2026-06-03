Nico Paz llevó tranquilidad a la Selección: “Últimos días de recuperación”

Resumen para apurados
- Nicolás Paz anunció en sus redes sociales que transita la etapa final de su recuperación de rodilla para llevar tranquilidad a la Selección Argentina previo al Mundial 2026.
- Ante rumores de baja que llevaron a evaluar a Emiliano Buendía, el jugador realiza trabajos de kinesiología mientras el cuerpo técnico confía en que llegará al debut mundialista.
- A sus 21 años, Paz es clave para el recambio generacional de la Selección. Se espera que se sume de forma progresiva a las prácticas tras el amistoso contra Honduras.
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 avanza y cada novedad relacionada con el estado físico de los jugadores genera preocupación en la Selección Argentina. En ese contexto, Nicolás Paz decidió llevar tranquilidad a los hinchas y al entorno albiceleste con un mensaje optimista en sus redes sociales, luego de varios días marcados por rumores sobre una posible complicación en la lesión que afecta su rodilla.
El mediocampista ofensivo, una de las grandes apuestas de Lionel Scaloni para el futuro inmediato de la Selección, publicó una historia de Instagram en la que se lo ve realizando trabajos físicos durante su recuperación. La imagen estuvo acompañada por una frase breve pero contundente: “Últimos días de recuperación, con muchas ganas de arrancar”.
El mensaje fue interpretado como una señal positiva en un momento en el que habían comenzado a circular versiones sobre una posible baja de la lista mundialista. La preocupación se había instalado debido a que Paz continúa realizando un tratamiento especial para recuperarse plenamente de una molestia en la rodilla y todavía no pudo entrenarse con normalidad junto al resto del plantel.
La incertidumbre incluso provocó que aparecieran nombres alternativos en el radar del cuerpo técnico. Entre ellos surgió el de Emiliano Buendía, quien habría recibido un llamado precautorio por parte de la Selección ante la posibilidad de que fuera necesario cubrir una eventual ausencia de último momento en la nómina definitiva.
Sin embargo, puertas adentro del predio de la AFA el panorama es mucho más alentador de lo que reflejaban los rumores. Desde el cuerpo técnico mantienen la confianza en que el futbolista llegará en condiciones óptimas para disputar la Copa del Mundo y consideran que la evolución de la lesión viene cumpliendo los plazos previstos.
La expectativa es que, una vez superado el amistoso frente a Honduras, Paz pueda comenzar a integrarse de manera progresiva a los entrenamientos junto al resto de sus compañeros. El objetivo es que recupere ritmo de trabajo y llegue con la mejor puesta a punto posible al debut de Argentina en el torneo.
La situación del volante es seguida de cerca por Scaloni y su equipo de colaboradores debido a la importancia que ganó dentro del proyecto albiceleste. A sus 21 años, Paz se transformó en una de las grandes apariciones del ciclo y muchos lo consideran uno de los futbolistas llamados a liderar el recambio generacional de la Selección en los próximos años.
Por eso, cualquier noticia vinculada a su estado físico adquiere una dimensión especial. Más aún en la etapa previa a un Mundial, cuando cada entrenamiento y cada parte médico son analizados al detalle.
Por ahora, el mensaje del propio jugador parece haber despejado buena parte de las dudas. Con una publicación sencilla pero directa, Paz dejó en claro que atraviesa la etapa final de su recuperación y que mantiene intacta la ilusión de estar presente en la máxima cita del fútbol mundial.
Mientras Argentina continúa afinando detalles para el inicio del torneo, la evolución del mediocampista aparece como una de las noticias más esperadas. Y, al menos por el momento, tanto el futbolista como el cuerpo técnico comparten el mismo optimismo: llegar al Mundial no parece estar en discusión.